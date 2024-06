¿Brad Pitt es rechazado por sus propios hijos?

Shiloh Jolie-Pitt, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, ha tomado una drástica decisión al alcanzar la mayoría de edad: eliminar legalmente el apellido de su padre, Pitt.

Esta decisión, una de las primeras que ha tomado como adulta legal, deja ver el conflicto que los seis hijos de la pareja tienen con su padre.

Shiloh no ha sido la única de sus hermanos en distanciarse del apellido paterno. Vivienne Jolie-Pitt, de 15 años, también optó por no utilizar el apellido de su padre. Actualmente, Vivienne trabaja como asistente de producción en el show de Broadway ‘The Outsiders’, allí solo aparece como “Vivienne Jolie”.

Asimismo, Zahara, de 19 años, la hija mayor adoptiva de Jolie, tampoco utiliza el apellido Pitt, aunque no se ha confirmado si esta desicion fue legal como la de su hermana Shiloh. Además, según Us Weekly, Maddox, de 22 años, no usa el apellido Pitt en documentos no legales.

Aunque los motivos detrás de la decisión de Shiloh no se han hecho públicos, no es sorpresa debido a la complicada relación que los hijos han tenido con su padre tras el divorcio de Jolie y Pitt en 2016 detonado por un incidente en un jet privado, donde se alega que el actor agredió a uno de sus hijos.

Pax, de 20 años, hijo de la expareja, había descrito a su padre adoptivo como un “imbécil” y “persona terrible y despreciable” en un mensaje a través de su cuenta de Instagram en 2020 que se filtró a finales del año pasado.

Según el medio estadounidense People, una fuente cercana a Pitt dijo que el actor “está al tanto y molesto” por el cambio.

“Está al tanto y molesto porque Shiloh se quitó su apellido. Nunca sintió tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso una hija”, dijo la misma fuente.

“Él todavía ama muchísimo a todos sus hijos (...) Todo este proceso ha sido muy duro para toda la familia”, expresó de acuerdo con el medio citado.

Desde que Jolie y Pitt se separaron en 2016, con Jolie solicitando la custodia total de sus seis hijos: Vivienne, Zahara, Maddox, Shiloh, Pax y Knox (15 años), el distanciamiento de los hijos de Pitt ha sido cada vez más evidente.

