Presidente de la Andi: Petro estaba enviando a Colombia a su peor crisis

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró este lunes que el país estuvo al borde del "suicidio económico", por la negativa del presidente, Gustavo Petro, de recibir dos aviones estadounidenses con personas deportadas, lo que generó una escalada diplomática que amenazó con llevar a la crisis económica al país.



"Estuvimos a punto de lanzarnos al vacío, era como un verdadero como un suicidio desde el punto de vista económico", afirmó el dirigente gremial, que cuantificó la crisis en unos 14 mil millones de dólares, de ni haberse superado el impase diplomático.



“Por malas decisiones tomadas alrededor del celular con unos trinos, estábamos enviado a Colombia a la peor de sus crisis”, criticó el presidente de la Andi en declaraciones a la W Radio.

Para Mac Master, el escenario económico habría sido apocalíptico de haberse mantenido la decisión de Washington de sancionar al país por su reticencia a la llegada de deportados indocumentados.



El líder gremial aseguró que entre las más grandes consecuencias, se encontraría la pérdida de alrededor de 13.000 millones de dólares por cuenta de exportaciones.



“De verdad podrían haber millones de empleos que se perdieran, pero además la economía toda iba a tener muchísimos problemas: el dólar se iba a disparar porque no íbamos a tener esos 13 mil millones de dólares, las deuda de Colombia iban a aumentar muchísimos, el impacto que iba a tener sobre las finanzas públicas era muy grande, en razón justamente de la incapacidad de poder financiar”, añadió Mac Masters.



Además, aseguró que aunque Colombia intentara diversificar sus ventas externas y explorar nuevos mercados, con el fin de mitigar las afectaciones económicas, el impacto por las medidas arancelarias de Estados Unidos podría haber desembocado en una quiebra masiva.



Mac Masters, también informó que aunque la crisis fue aparentemente resuelta, es importante y confió en que esta situación le sirva al Gobierno para reflexionar sobre cómo están llevando las relaciones diplomáticas del país, especialmente con aliados tan importantes como Estados Unidos.



“Quedan muchas lecciones y una alerta importantísima alrededor de lo que puede pasar si nos equivocamos y si no somos responsables con la situación diplomática, especialmente con Estados Unidos que no solamente es nuestro mayor aliado sino el país más poderoso del mundo”, concluyó el Presidente de la Andi.

