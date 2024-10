Nuevos modelos de negocio impulsan al sector inmobiliario: multifamily, coliving y rentas cortas

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) realizó en Bogotá el primer Simposio Nacional de Ventas e Innovación Inmobiliaria, que contó con la participación de 10 speakers nacionales e internacionales y la asistencia de más de 200 agentes inmobiliarios.

Durante el evento, se abordaron las tendencias y desafíos del sector inmobiliario en Colombia y el mundo y se destacaron los nuevos modelos de negocios, como multifamily, coliving y las rentas cortas, que impulsan al sector inmobiliario.

Durante su intervención, el presidente del gremio, Mario Ramírez, reiteró la importancia del sector para la economía nacional al ser el cuarto rubro más grande, con una participación de 8,83% del PIB Nacional.

Este sector, indicó, ha crecido en promedio 3% durante más de 13 años, demostrando estabilidad y consistencia en el mercado, lo que refleja la confianza de los inversionistas y su contribución al desarrollo económico.

“El crecimiento del sector inmobiliario, del 1,9% (a precios constantes), en el segundo trimestre de 2024, superó el crecimiento general de la economía (0,1%) frente al trimestre anterior cuando miramos el crecimiento ajustado por efectos estacionales y de calendario. Vemos que la economía está mostrando signos fuertes de recuperación, lo que demuestra que cada vez más colombianos se están animando a invertir en una vivienda nueva o usada”, afirmó Ramírez.

En medio de la reactivación económica, el presidente de Fedelonjas destacó que el impulso por nuevos modelos de negocio responde a los cambios en las preferencias de los consumidores y nuevas formas de vida urbana.

Expresó que cada uno de los nuevos modelos tiene características únicas que responden a las demandas actuales. Por ejemplo, la perspectiva para el multifamily es que para 2026 entren al mercado alrededor de 5.000 unidades bajo este esquema.

El coliving es una opción cada vez más atractiva para jóvenes profesionales, estudiantes y nómadas digitales. Para Ramírez, el crecimiento de este modelo se debe a que el número de personas por familia ha disminuido de 3,36 a 2,78.

Detalló que, en 2012, el 13% de las viviendas albergaban a una sola persona, cifra que aumentó al 23% para 2023.

“Estos cambios resaltan el papel fundamental que juegan los actores del sector inmobiliario, especialmente los agentes inmobiliarios, quienes son el puente entre los nuevos modelos de negocio y los consumidores. Su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, utilizar herramientas tecnológicas y fomentar relaciones estratégicas es clave para mantener el dinamismo del sector”, agregó Ramírez.

Explicó que, a través de su labor, no solo facilitan transacciones inmobiliarias, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible y a la modernización del país.

Las rentas cortas, popularizadas por plataformas como Airbnb, se han vuelto sumamente rentable en destinos turísticos o ciudades con alta demanda de alojamientos temporales. De acuerdo con Ramírez, US$554 millones del PIB son respaldados directamente por el gasto de los huéspedes que reservaron sus estancias a través de Airbnb (14,7% de la actividad turística).

De acuerdo con el presidente de Fedelonjas, factores como la urbanización, la movilidad laboral, las preferencias generacionales y las capacidades financieras han influenciado las tendencias de vivienda.

“Desde 2022 el país se ha volcado a uno donde la tenencia de vivienda ya no es de propietarios sino de arrendatarios. Llegando en 2023 a ser el 40,25% del total de hogares. Mientras que los hogares propietarios en 2023 eran el 39.6% del total”.



Al evento asistieron expertos como NAR (National Association of Realtors), Realtor Broker; Francisco Paillie, director regional de RE/MAX; Juan Pablo Serrano Gerente ITAR HOME; Fernan Guzmán, Head of Crowth de Wahhu; y Luiz Mello, Ceo Onlife Academy, entre otros, quienes destacaron la importancia de adoptar nuevas tecnologías como big data, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada para mejorar la eficiencia, competitividad y satisfacción del cliente.

