'Mr. Taxes' logró cambios en las reglas del TLC entre Colombia y Estados Unidos

Colombia y Estados Unidos firmaron una nota interpretativa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde 2012, para aclarar su aplicación y evitar “demandas frívolas”.



El acuerdo, formalizado en una reunión entre el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y la representante comercial de EEUU, Katherine Tai, reforzó la soberanía de los Estados y garantizó la protección solo a inversiones que cumplan con las normas locales.

La nota interpretativa, una herramienta prevista en el tratado, establece directrices claras sobre disputas entre inversionistas y Estados.

Según el ministro Reyes, esta medida es clave para “las expectativas de los inversionistas, los compromisos de los Estados y la resolución de controversias”, evitando malas interpretaciones.

El documento también reafirmó el derecho de cada país a emitir regulaciones en defensa del interés público, como la protección del medio ambiente, sin que estas puedan ser cuestionadas arbitrariamente.



Uno de los puntos clave es que se excluyen de protección las inversiones ilícitas y se aclara que los tribunales de inversión no pueden actuar como una segunda instancia sobre decisiones de los jueces nacionales. Esto busca evitar abusos, como en el caso Telefónica, relacionado con un acuerdo de inversión con España.



Además, los inversionistas deberán sustentar sus reclamaciones con evidencias concretas, no con expectativas o daños hipotéticos.



El acuerdo también precisó que las reglas de no discriminación no significan que cualquier trato diferente sea discriminatorio, protegiendo a los inversionistas frente a tratos basados en su nacionalidad, pero sin permitirles elegir las condiciones más favorables de otros tratados.



Esta decisión está alineada con discusiones internacionales en la OCDE y la ONU, y responde a solicitudes del Congreso de EEUU para equilibrar los compromisos entre Estados e inversionistas.



Estados Unidos es el principal socio comercial y origen de inversión extranjera para Colombia, representando cerca del 42% del capital extranjero en el país hasta el tercer trimestre de 2024; por lo que el acuerdo busca consolidar relaciones productivas y estables entre ambas naciones.

