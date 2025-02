¿Me pueden multar si no asisto a la asamblea de copropietarios?

¿Qué pasa si no hay reglamento, me pueden multar de todos modos?

Si el reglamento de propiedad horizontal no contempla una multa por inasistencia a la asamblea de copropietarios, entonces no se puede multar a los propietarios que no asistan.

¿Qué alternativas hay a la multa si no asisto a la asamblea de copropietarios?

Existen otras alternativas a la multa para incentivar la participación de los propietarios en las asambleas, por ejemplo:

• Permitir la participación virtual en las asambleas.

• Enviar el acta de la asamblea a todos los propietarios.

• Realizar una encuesta a los propietarios sobre los temas que se van a tratar en la asamblea.

¿Qué hacer si no puedo asistir a la asamblea de copropietarios?

Si no puede asistir a la asamblea de copropietarios, tiene las siguientes opciones:

• Enviar un poder a otra persona para que lo represente.

• Enviar sus preguntas o comentarios por escrito al administrador.

• Solicitar al administrador que le envíe el acta de la asamblea.

En conclusión, la posibilidad de multar a un propietario por no asistir a la asamblea de copropietarios depende de lo que esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal del edificio o conjunto. Si el reglamento no contempla una multa, entonces no se puede multar al propietario.

De todas formas, es importante que los propietarios participen en las asambleas de copropietarios, ya que estas son una oportunidad para tomar decisiones sobre el futuro del edificio o conjunto.

