La reacción es excesiva : ministro de Hacienda sobre paro camionero en Colombia

Desde la noche del lunes se agravó la situación en el país por cuenta del paro camionero, principalmente al sur de Bogotá, luego de que el gremio decidiera salir a las calles en rechazo al incremento de $1.904 al precio del galón de diésel, que lo llevó a $11.360.

A la espera de que este tenso ambiente no se agrave, para la mañana de hoy está convocada una reunión en el ministerio de Transporte, entre Gobierno y representantes del transporte de carga, luego de no ponerse de acuerdo en múltiples espacios sostenidos anteriormente.

Lea aquí: En Cúcuta es más difícil vender vivienda y para colmo, no se ve el “tan anunciado subsidio” de la Alcaldía

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se mostró preocupado por lo que está ocurriendo y aseveró que la “reacción del gremio de transporte es excesiva” al estar paralizando al país sin tener en cuenta que los colombianos deben ir al trabajo y los niños a estudiar.

En declaraciones a Blu Radio, Bonilla aseguró que el conflicto de los camioneros es que los empresarios no les pagan lo debido y por ello tienen un sistema que no cubre sus costos, pese a que el Gobierno incrementó la tarifa de los fletes a través del Ministerio de Transporte, razón que hoy generó las protestas, al sentir que ahora no podrán con el alza del diésel.