"Estoy contento de iniciar este proyecto con Falcao y Luis Díaz, creemos en el país”

Una unión futbolera, pero esta vez, dedicada a lo empresarial, surgió de tres de los deportistas más destacados del país: James Rodríguez, Luis Díaz y Falcao García, quienes juntaron ideas e inversión para anunciar la apertura de una tienda deportiva, especializada en productos de balompié. Se trata de LF10, un establecimiento comercial ubicado en la Zona T de Bogotá que contó con una inversión superior a $10.000 millones.

“Estoy muy contento de iniciar este proyecto junto a Falcao García y Luis Díaz. Seguimos creyendo en el país; es una oportunidad muy bonita para que todos en Colombia puedan encontrar productos exclusivos”, expresó James Rodríguez a este medio.

Adidas, Nike, New Balance, Under Armour, Skechers y Puma, serán, por nombrar, algunas de las marcas que ofrecerán su portafolio de productos en LF10, incluso con prendas exclusivas que no se pueden encontrar en Latinoamérica, según informó la nueva empresa.

Además de las prendas y productos deportivos, los jugadores crearon este proyecto con el fin de ser también un centro de experiencias para reunir a los fanáticos del fútbol, coleccionistas y jugadores, pues se podrá ir a ver fútbol.

“En el tercer piso, se llevarán a cabo lanzamientos de productos, firmas de autógrafos de futbolistas, eventos corporativos, ruedas de prensa y transmisiones de los partidos más importantes del mundo del fútbol. El segundo piso está dedicado a los productos para mujeres y niños, mientras que el primer piso se concentra en artículos exclusivos para hombres”, expresó Miguel Morales, cofundador de LF10.

Informaron también que la tienda cuenta con una zona de personalización tipo boutique, equipada con máquinas de estampación de prendas y guayos, “lo que permitirá a los aficionados contar con productos únicos que reflejan su pasión por el fútbol”, dice LF10.

A parte del establecimiento físico, LF10 también ofrecerá sus productos a través del comercio electrónico. “LF10 será el primer comercio digital en Latinoamérica en ofrecer productos exclusivos en torno al fútbol, permitiendo que personas de toda la región puedan hacer pedidos de artículos únicos”, dijeron.

En los planes a corto plazo, la tienda de los tres futbolistas proyecta abrir otros puntos físicos en las principales ciudades del país, con el fin de posicionar a Colombia como el centro del balompié en el continente.

“LF10 es un tributo al legado de tres de los más grandes íconos del fútbol colombiano, Luis Díaz, Radamel Falcao y James Rodríguez, quienes han dejado una huella imborrable en la historia del deporte en el país”, agregó Miguel Morales, cofundador.

Sobre cómo surgió esta idea de negocio, los futbolistas expresaron que se dio en medio de conversaciones dadas en las concentraciones de fútbol.

“Durante sus experiencias en el exterior, Lucho, Falcao y James identificaron la falta de acceso en Colombia a varios productos exclusivos que solo se encuentran en mercados extranjeros, y decidieron crear un espacio único donde los fanáticos pudieran acceder a la élite del mundo del fútbol”, expresó LF10.

Pero esta movida en la cancha empresarial, no es nueva para los futbolistas, pues cada uno ya ha generado negocios desde otras líneas, gracias a sus logros como futbolista. Por ejemplo, por nombrar algunas, James cuenta con su propia línea de ropa llamada JR10; Falcao realiza inversiones a través de Business Tiger; y Díaz por su parte se ha movido en el negocio del patrocinio.

