Con o sin acuerdo, el Gobierno subiría el Acpm durante este año

En un evento realizado en Manizales, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla Gónzalez, se refirió al aumento pendiente en el precio del galón del diésel para este semestre.

Si bien no hay acuerdos entre el Gobierno y los transportadores, el ministro Bonilla reveló que queda una última reunión para concertar el aumento en el galón del Acpm. Además, contó que los representantes del sector transporte no pudieron llegar al encuentro programado para el pasado 8 de agosto.

En caso de que no haya acuerdo, Bonilla anticipó que el aumento será unilateralmente. “Hay necesidad de ajustar el precio. No lo podemos mantener congelado”, dijo el ministro. Cabe recordar que si no hay ajuste en galón del Acpm, el déficit de este año en el Fondo de Estabilización en el Precio de los Combustibles, Fepc, llegará a los $11,6 billones. En promedio, el galón del diésel se ubica en $9.456, y para llegar al ajuste de precios internacionales podría subir en $6.000.

Pide reducción de tasa

La inflación en Colombia cedió y con esos resultados, el Ministro Bonilla González, pidió al Banco de la República que reduzca la tasa de interés en 75 puntos básicos para la próxima reunión. Es decir, que ese rubro quede en el 10 %, pues actualmente se encuentra en el 10,75 %.

Con el resultado de julio, la inflación anual del país llegó al 6,86 %, y cayó de la barrera del 7 %, tras meses de estancamiento. Ante este resultado, el ministro Bonilla destacó que la tasa real se encuentra en 3.89 %, por lo que ameritaría seguir la reducción.

Aunque los resultados de la inflación mejoraron en el país, Colombia mantiene una de las inflaciones más altas en la región, sin contar casos como Venezuela o Argentina.

¿Crecerá al 2 %?

En un foro en Manizales, el jefe de la cartera de Hacienda se refirió a las perspectivas del crecimiento económico para este año. Bonilla aprovechó para mencionar que la expectativa ha venido mejorando, pues a principio de año se estimaba en 1,3 % del Producto Interno Bruto, PIB; y recientemente varias entidades entre ellas el Banco de la República estimaron que el crecimiento oscilaría entre el 1,7 % y 1,8 % del PIB.

“Iniciamos el año con una previsión pesimista, todos decían que podía ser 1,3 %, después del 0,6 % de 2023. Ya vamos en 1,7% - 1,8 % y si las cosas continúan como están podíamos alrededor del 2 %, recuperar la senda del 3 % en el 2025. Los indicadores parciales que entrega el Dane señalan que hay mejora en los diferentes sectores”, dijo el ministro Bonilla.

Sobre la reactivación económica, el propio ministro Bonilla destacó que es necesaria la sinergía con el sector privado y lo público, con una mayor contribución del sector empresarial.

“Este país es un 80 % de la inversión privada, por lo tanto, hablar de reactivación de la economía no puede ser simplemente la expectativa de lo que pueda hacer el Gobierno. El Gobierno pone un pedazo, pero la mayor parte de la tajada la pone el sector privado. Necesitamos reactivar la construcción de obras civiles, vivienda. Necesitamos que el turismo vaya más allá de lo que hemos tenido. Necesitamos que las energías renovables se conviertan en un objetivo principal”, detalló el ministro Bonilla en su explicación sobre el norte de la reactivación.

