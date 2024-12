Bajo fachadas de motos, ganado y criptoactivos, pirámides estafaron a 262.000 colombianos este año

“De eso tan bueno no dan tanto”, dirían las abuelas. Y en este caso vale seguir ese consejo: altos rendimientos en corto tiempo, una estrategia de voz a voz para engrosar su red de adeptos y la falsa generación de confianza para atraer inversiones, han hecho que cada vez más colombianos caigan en las garras de captadoras ilegales de dinero, conocidas como pirámides.

Según la Superintendencia de Sociedades, solo en lo que va del año se han identificado 23 captadoras ilegales de dinero, las cuales han logrado hurtar un valor que asciende a los 53.000 millones de pesos.

Si se miran los registros consolidados, las autoridades han detectado un total de 78 captadoras ilegales, estafando a más de 262.000 personas por un valor total de 4,2 billones de pesos. El problema es que de esa plata solo se han logrado recuperar 1,2 billones de pesos.

Sin embargo, según Billy Escobar, superintendente de Sociedades, las cifras serían mucho más alarmantes, pues se podría hablar de que en el país habría más de 20.000 pirámides funcionando. Y aproximadamente el 80% de los recursos que invierte la gente en ese tipo de “empresas” se pierden.

El modus operandi

Sergio* llegó a Más Rápidos Motos S.A.S. en 2022. En ese entonces la empresa funcionaba con el nombre de Más Company en el mercado y se encargaba de administrar vehículos para ponerlos a funcionar en plataformas de movilidad en diferentes regiones.

“Todo se veía muy legal. Me enteré de ellos por unos amigos. El propietario, Michel Lewis, siempre estaba muy presente, lo atendía a uno personalmente en la oficina que tenían en Envigado. Firmamos el contrato y por un tiempo fueron muy cumplidos. Semanalmente me pagaban la rentabilidad”, señaló.

Pero tiempo después la situación se empezó a tornar sospechosa, pues Lewis comenzó a crear otras empresas al tiempo que se atrasaba cada vez más con los pagos que debía hacerles a los inversores de la empresa, por lo que se empezaron a acumular quejas y malestar.

“Las rentabilidades que ofrecía eran altas. En el negocio de las motos yo invertí $5 millones y cada semana me respondían por la ganancia, pero ya a finales de 2023, él se empezó a atrasar con los pagos. Nos decía que lo estaban amenazando en Envigado, y de un momento a otro los empleados ya no aparecían, ya no respondían los mensajes y llamadas. Hay gente que perdió más de $100 millones y a la fecha nadie les ha respondido”, contó Sergio.

Y es que si bien esta firma no funcionaba como un multinivel, sí se aprovechaba de esa confianza que generaba por cumplir por un tiempo con el pago de las rentabilidades que prometía, sumada a una publicidad agresiva en redes sociales, para constituir una red de personas que llegaban gracias a ese “voz a voz”.

Pero esta no ha sido la única modalidad. Este año la Supersociedades ha intervenido desde empresas que prometen grandes rentabilidades por negocios relacionados con ganado, hasta las que atraen incautos con promesas de multiplicar su dinero con tan solo una aplicación web.

Las recomendaciones

De acuerdo con Rafael Felipe Gómez, abogado y especialista en derecho comercial, siempre se debe tener precaución frente a los esquemas de captación ilegal que ofrecen negocios o inversiones brindando facilidades y altos rendimientos o ganancias sin explicación financiera razonable.

“Si voy a dejar mi dinero donde me están prometiendo unos rendimientos por encima de la media que ofrece el sistema financiero debo evaluar hace cuánto está creada la persona jurídica, el capital suscrito y pagado, solicitar los últimos balances registrados ante la superintendencia respectiva, así como información sobre en qué están invirtiendo los recursos”, advirtió.

Por su parte, desde la Supersociedades explicaron a este diario que, a través del equipo de investigación, han venido realizando monitoreos constantes de páginas en internet, aplicaciones como Instagram, entre otras, así como un seguimiento continuo del comportamiento de las empresas para identificar posibles actividades ilícitas de captación de dinero.

“Es importante que las personas denuncien y no guarden silencio, por cuanto este comportamiento conlleva a que se afecten más personas por la captación no autorizada de dineros”, puntualizaron.

En ese orden es relevante que esté alerta de los estafadores que sobre todo buscan nuevas modalidades de engaños. Y todavía más en fechas de gran consumo como este mes, cuando buscan amargarle la Navidad a los incautos.

