Tadej Pogacar, el mejor del mundo, no se cansa de ganar en el Tour de Francia 2024

Y, recortando minutos y kilómetros como si nada, llegó a Jorgenson casi bajo la pancarta de 2 kilómetros a meta, le pasó volando y llegó en solitario a meta Pogacar llegó con casi dos minutos de ventaja sobre Evenepoel y Vingegaard, que seguirán luchando, salvo caída y abandono de Pogacar, por la segunda plaza en lo que queda de Tour.

El esloveno hizo la subida entera a Isola 2000 en menos de 38 minutos (37:42 según datos de TVE) y, en la única subida previa a esta cima en el Tour de Francia, en 1993, dos históricos como Tony Rominger y Miguel Indurain (primero y segundo, juntos, en meta) lo hicieron en 41:30 minutos. Y eso que en esta ocasión la subida fue unos metros más larga.



Tadej Pogacar lleva cuatro triunfos de etapa en este Tour, más otros dos segundos puestos. Está, pese a venir de correr y ganar con holgura el Giro de Italia, en una gran forma y no parece tener rival en busca del que sería su tercer Tour de Francia, tras ganarlo en 2020 y 2021, antes de ceder el testimonio en las dos últimas ediciones a un Vingegaard que esta vez, sin rodaje, no está pudiendo luchar con el esloveno.



De hecho, el danés ni saltó esta vez a Pogacar cuando éste cambió el ritmo ya en las rampas de Isola 2000. Esta etapa de 4.400 metros de ascensión acumulada agotó a todos menos a Pogacar. Y Vingegaard se limitó a defender su segunda plaza en la general, contestando a los dos cambios de ritmo fuertes que propuso Evenepoel, que no le descolgó. Así que el belga, si quiere ser segundo, deberá apretar el sábado y en la crono final en Niza.

El mejor colombiano en la clasificación general sigue siendo Santiago Buitrago (Bahrain) quien ocupa la casilla 11 a 22:56".

Este sábado se correrá la penúltima etapa con un recorrido de montaña de 132 km entre Niza y Col de la Couillole compuesta por tres premios de primera categoría y uno de segunda.

General:

1.Tadej Pogacar (UAE Team) 78:49:20"

2. Jonas Vingegaard (Visma) 5:03"

3. Remco Evenepoel (Soudal) 7:01"

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion