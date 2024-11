Son unos muertos: periodista de Uruguay menospreció a Colombia y pidió pegarle codazos a James Rodríguez

Como es de costumbre, el ambiente previo a los partidos entre selecciones sudamericanas comenzó a calentarse ante la última doble jornada de Eliminatorias al Mundial 2026 de este año, donde Colombia enfrentará a Uruguay (visitante) y Ecuador (local).

Por eso, durante estos días previos al partido pactado para este viernes 15 de noviembre contra la selección uruguaya, la tensión ha estado al máximo al punto. El periodista Alberto Pérez, quien hace parte del panel del programa Las Voces del Fútbol de Canal 5, calentó la previa con sus declaraciones.

Según el periodista, la Selección Colombia “no va a volver a ganar allá” y Uruguay tiene que pasarle por encima sin importar el presente por el que pasan ambos equipos.

Lea aquí: El líder Argentina, a defender su liderato ante Paraguay

“Colombia no ha ganado acá. Aquella vez fue con gente que ya está muerta, lamentablemente. Colombia no va a volver a ganar acá en el estadio y digo, reitero, son unos muertos, los colombianos son unos muertos, cuando tienen que ganar no ganan, cuando son las finales no ganan. Ganan partidos sueltos, como ganan los cuadros (equipos) chicos”, detalló.

Por otro lado, y es de lo que más le ha molestado a los hinchas en redes sociales, es que el mismo periodista le pidió a Bielsa y jugadores de Uruguay que sí había que pegarle codazos a James, entre otras figuras de Colombia, lo hicieran.

“Al señor James Rodríguez lo tienen que marcar y si tienen que pegar, que le peguen (y hacía el movimiento con sus propios brazos). Obdulio Varela está mirando desde el cielo y Uruguay tiene que hacer eso: volver a pegar y a ganar”, expresó Pérez en el programa de este martes.