¡Sin rodeos! Teófilo Gutiérrez se pone en la cima del fútbol colombiano

Polémicas declaraciones entregó el futbolista Teófilo Gutiérrez Roncancio a los periodistas el día de su presentación en el estadio Roberto Meléndez, donde afirmó que él era el mejor jugador del fútbol colombiano las veces que ha jugado en la liga colombiana.

“Yo tenía claro que iba a volver a Junior, porque sus directivos son ganadores. Lo veía muy lejano, pero lo venía trabajando, o sea, que esto no me coge caminando, me coge ya en la marcha y eso es muy bueno. Es mi sueño”, dijo inicialmente el nativo del barrio la Chinita de Barranquilla.

Antes de su presentación dijo que ya se había reunido con algunos jugadores en la sede deportiva Adelita de Char, ubicada en Puerto Colombia.

“Ya estuve en la sede y me toca trabajar con mis compañeros para que me hagan mejor en lo futbolístico, porque hay muchos jóvenes que tienen mucho talento y mucha ambición. Lo dije en una entrevista y algunos se echaron a reír: este es un equipo con ambición. Pero bueno, esto hace parte del fútbol y del folclor”, dijo.

Y agregó: “Ya uno tiene muchos años en esto. Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Yo lo he sido todos los años que he estado acá. Sin duda que soy el mejor; soy el mejor por las estadísticas, por todo y se lo demuestro a quién sea, con respeto, pasión y con orgullo, porque las estadísticas no mienten”.

Continuó diciendo: “el ser Rey de América no te dice nada, pero sí lo llevas en tú palmarés. Obviamente, hay que prepararse y lo vamos a hacer y lo vengo haciendo. Ese foco ya está prendido no es que apenas lo voy a poner ahí; el foco mío ya está prendido. Desde que terminé el contrato con el otro equipo está prendido porque era uno de mis deseos volver a Junior, donde he hecho historia”.

“Yo quiero que alguno de ustedes", dijo señalando a los periodistas, "me diga a mí que Teo Gutiérrez no ha sido el mejor jugador del fútbol colombiano, con base en estadísticas. Pero que lo diga ahora, que no lo diga por una entrevista él solo, porque es fácil. Ahora, no cuando hace las entrevistas solo en su casa; tranquilito dice cualquier cosa. Hay gente que lo aplaude, pero hay gente que no. Hay gente que sabe de fútbol. Compra el cable para ver televisión, para ver a los mejores del mundo. Y lo debatimos”, anotó.

Pero dijo que todo eso que dice es porque Junior genera todo eso. “Junior genera eso, porque es un equipo grande y nosotros estamos aquí es por algo; tenemos la oportunidad de vestir esta camiseta, como lo hablé con alguno de mis compañeros. Junior es grande y lo hace grande su hinchada y los jugadores que han pasado por acá”.

“A mí no me cabe la duda de que nadie me va a regalar nada. Yo he hecho mi carrera, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, he aprendido de los mejores, con videos, conociéndolos, pero siempre con respeto. Con respeto a mi trabajo, a mi profesión, con respeto a ustedes como periodistas. Porque ustedes son los que hacen que la gente vuelva al estadio, porque ustedes son los que, en algún momento, hacen que el jugador se llene de confianza, ustedes son los que hacen que los jugadores sean mejores, tener esa presión es muy lindo, ¿Si o no?”, preguntó a los periodistas.

Pero enseguida dijo: “es muy fácil tener un computador y hablar y decir viene este, viene el otro, no viene este, hay que echarlo. Pero se puede debatir en una forma elegante, pero todo eso es respetado. No estoy diciendo en ningún momento que no es válido, pero hay que compartir las ideas”.

“Entonces, mi foco está prendido, mi familia lo sabe, mis compañeros lo saben, el entrenador lo sabe y los dueños del club lo saben. Más que agradecimiento, es estrecharnos la mano, ir por ese camino del triunfo, que no es fácil porque hay equipos muy fuertes y que van a querer ganarle a Junior de aquí en adelante y desde siempre, pero Junior va estar bien preparado”, terminó diciendo.

