Por muchos pasajes Japón fue superior a nosotros: Ángelo Marsiglia, tras la derrota de Colombia

La gira de la selección femenina de mayores de Colombia por los Estados Unidos en la She Believes Cup realmente no ha sido la mejor no solo en lo que concierne a los resultados deportivos sino desde el punto de vista futbolístico.

Dos derrotas, seis goles en contra y a uno a favor, muestran a las claras que se deberá que el técnico Ángelo Marsiglia deberá trabajar mucho para poner el equipo apuntó con miras a la Copa América que se realizará en Ecuador del 12 julio al 2 de agosto, certamen que a su vez otorgará tres cupos a los Juegos Olímpicos de 2028.

En las dos primeras presentaciones el equipo de Marsiglia no ha podido tener un conjunto homogéneo con una idea clara de juego ni las variantes para salir de presión a las que se vio sometida ante el seleccionado estadounidense y el domingo frente a Japón que desnudó las falencias defensivas.

A las colombianas les cuesta generar fútbol cuando tienen el balón, contra las gringas y niponas solo dos opciones claras de gol tuvieron y pare de contar y eso empieza a preocupar cómo se va a llegar a la Copa América.

Aparte de ello en este cuadrangular internacional que completa Australia, las lesiones han perseguido al equipo, pero más allá de eso en lo colectivo, la Tricolor ha sido un equipo desdibujado, con una jugadora Linda Caicedo de bajo nivel, nada comparado con la temporada que viene haciendo con el Real Madrid y como referente de la selección debería ser más receptiva.

No esperabamos algo así

Tras el último compromiso en la She Believes Cup en la que le falta un partido ante Australia, el entrenador Ángelo Marsiglia hizo su balance al respecto.

El estratega de las ‘Chicas Superpoderosas’ admitió que el seleccionado nipón fue mucho más de lo que propuso su equipo.

“En la mayoría de pasajes del juego, Japón fue muy superior, pienso que en las rotaciones (de las japonesas) nos complicaron mucho. Habíamos visto mucho el estilo de jugar de ellas, pero más allá de eso con el balón debíamos ser determinantes con posesiones largas lo habíamos planeado así, pero no se dio así en el primer tiempo perdimos el balón rápido, un gol a los 20 segundos y otro a los ocho minutos no se lo espera nadie, pero nos tocó combatir contra eso”, afirmó el técnico de las colombianas.

Sin embargo, señaló que Colombia intentó reaccionar y en algo cambió a pesar de las anotaciones tempraneras.

“Luego despertamos, encontramos un gol, después el tercer gol (recibido) se liquida el partido, pero solo nos queda recomponer (el grupo) y afrontar el último partido (ante Australia el miércoles)”, apuntó.

Si a pesar de lo sucedido hubo algo positivo para rescatar en medio de esa ráfaga de errores, Marsiglia sostuvo que “no es positivo perder. Siempre buscamos competir independiente de la selección, sea Estados Unidos o Japón, pero no nos salieron las cosas. Y si lo miramos desde el lado positivo es que muchas pudieron jugar, futbolistas muy jóvenes desde ese aspecto para que se vayan afianzando dentro del partido, pero hay que recomponer muchos detalles”.

Con respecto al estado anímico del grupo y más con una goleada que no esperaban, Marsiglia anotó que “Siempre es duro perder, y más de la forma cuando estuvimos cerca en el (2-1), luego llega el 3-1, el 4-1, pero como cuerpo técnico y el rol de las líderes, levantar el grupo, esto sigue, veníamos a competir y nuestros objetivos de este año (la Copa América) no se van a perder”, aseveró el entrenador.

