No podemos creernos los peores por no haber sumado en esta doble jornada: Néstor Lorenzo sobre rendimiento de la Selección

El seleccionado colombiano tuvo un muy buen año en 2024. El equipo criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, disputó 16 partidos. De ellos ganó 10, empató dos y perdió cuatro. Dos de esas caídas fueron en los últimos juegos que disputó el seleccionado criollo en el cierre del año en las eliminatorias.

Colombia mereció más en los partidos que cayó. Ante Ecuador, por ejemplo, pateó 25 veces al arco del cuadro andino, mientras que el rival solo lo hizo en cuatro oportunidades. Pero marcó. Esas situaciones llevaron a que se le escaparan puntos “importantes” a la Tricolor que los hubieran metido de manera directa a la Copa del Mundo.

Lea aquí: Con un jugador de más, Colombia fue derrotada por Ecuador en Barranquilla

“El balance de hoy no es positivo en cuanto a que no sumamos. Sin embargo, generamos mucho, pero no logramos marcar. El fútbol tiene esa particularidad. Sin embargo, no demos creer que somos los peores por no haber logrado sumar puntos en esta doble fecha de eliminatorias”, dijo el técnico Lorenzo en la rueda de prensa posterior al final del partido.

Sin embargo, el timonel remarcó la importancia que tuvo este año en el proceso del seleccionado nacional. Y tiene razón. En el 2024 se logró llegar por primera vez, después de más de dos décadas, a una final de Copa América. Además, se ganaron partidos importantes como los que se jugaron contra España y Argentina.