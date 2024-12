James Rodríguez sigue en el olvido en el Rayo Vallecano, técnico no lo mira nie en banco

Se va terminando la primera parte de la Liga española y desde su llegada hace cinco meses al Rayo Vallecano, el mediocampista colombiano James Rodríguez no ha podido convencer al técnico Íñigo Pérez en los entrenamientos y ganarse su puesto en línea titular del equipo que marcha en la parte baja de la tabla en el puesto 13 con 16 puntos y además, lejos de los puestos de Champions.

De las 14 fechas que lleva la Liga, James ha jugado cinco, uno de ellos de titular y los restantes ha sido alternante y en otros aunque lo llevado de suplente así el equipo vaya perdiendo ni siquiera lo pone. Cuando lo ha hecho y lo ingresa en los últimos cuatro o cinco minutos más por cumplir con el contrato.

El fin de semana una vez más el colombiano se sintió manoseado y burlado por Pérez, en la derrota (2-1) frente al Athletic de Bilbao y le importó poco tener al oriundo de Cúcuta sentado del banquillo. Pero está claro que el entrenador de los de Vallecas no quiere saber nada de James y es un aviso a los directivos del club para que lo reubiquen en otro club para el mercado de invierno.

En septiembre pasado cuando el colombiano se unió al equipo español, James se ilusionó que iba a poder tener los minutos que no tuvo en el Sao Paulo de Brasil y sobre todo su deseo de haber regresado el fútbol de Europa.

En su momento el diez de la selección Colombia que este año ha brillado en la Copa América en la que fue elegido el mejor jugador del torneo y viene haciendo una buena campaña en las eliminatorias al Mundial de 2026,

De igual manera, está entre los 22 nominados para formar parte del once ideal en los Premios The Best de este año, pero eso no conmueve a su entrenador.

Cuando James llegó al Rayo en su momento dijo: “Me encanta ganar y esperemos que pueda ayudar para estas cosas y llevarlo lo más lejos posible”,

Pero nada de eso se le ha podido cumplir a James con los rayistas, cada fecha en liga es una decepción más para él en lo personal y profesional, que debe buscar otro club.

Sin respaldo dirigencial

Sobre la situación por la que pasa James más allá de destacarse el presidente del equipo Martín Presa señaló que ante la postura del técnico no puede hacer nada y el colombiano tendrá que seguir esperando su momento.

“No nos sorprende que esté nominado, pero el bloque está hecho. Íñigo ha apostado por otros jugadores, por suerte en el Rayo Vallecano hay mucha competencia. Esperemos que cuando salga, si tiene que salir, nos dé lo que nos dio. Es un lujo y encantadisimos de tenerlo. Es un lujo tener a esos jugadores”.

En sentido la semana pasada surgió un rumor en que James habría tenido alguna conversación con los directivos del Inter de Miami al que se uniría en 2025, para jugar al lado Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez. Pero no deja de ser una versión nada más.

