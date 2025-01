James Rodríguez empezó a derrochar talento en México: lideró remontada del León

“¿Por qué no tiré el penal? No él (Frías) ya me había dicho que él quería tirar. Yo creo que falta mucho todavía. Lo más importante es el equipo y había que ganar hoy”, comentó el 10.

El tanto del triunfo fue conseguido por el venezolano Jhonder Cádiz, quien en tiempo de reposición marcó desde el costado derecho. Un defensor local intentó despejar, la envió a propia puerta, pero el tanto le fue dado a Cádiz.

“Contento y más disfrutar con esta victoria, pero todavía falta mucho. Sabemos que la Liga es larga y tenemos que seguir por este mismo camino", señaló Rodríguez, quien compite en su equipo número 12.