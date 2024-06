Francia se juega uno de los partidos más duros ante Bélgica

Francia, que decepcionó en la fase de grupos, intentará imponerse este lunes a su vecina, en la reedición de la reñida semifinal del Mundial 2018.

'Les Bleus' se han mostrado sólidos en defensa, pero su falta de acierto de cara a puerta les ha lastrado desde su debut en el torneo contra Austria. Didier Deschamps espera poner remedio a la falta de gol de su equipo y sellar el pase a cuartos de final.

Ni Francia ni Bélgica han alcanzado todavía su mejor nivel en la Euro 2024, pero el estado de forma actual probablemente no cuente mucho cuando estas naciones vecinas reanuden una rivalidad futbolística de 120 años que ha alcanzado cotas intensas en los últimos años.

Los 'Diablos Rojos' cuentan con un registro global superior (30V 19E 26D), pero 'Les Bleus' han sacado lo mejor de sus recientes duelos competitivos, superando por 1-0 su semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y triunfando por 3-2 en una semifinal de la UEFA Nations League en 2021.

Equipo difícil

Motivación de sobra, pues, para una selección belga que se coló en el Grupo E como subcampeona.

"No tenemos miedo", declaró el defensa de los 'Diablos Rojos' Wout Faes. Podemos hacer daño a cualquiera". Tampoco es que tiemble el equipo de Didier Deschamps. "Si no nos tienen miedo, mejor para ellos", replicó el central francés William Saliba. "Haremos todo lo posible para ganar. Estoy seguro de que no será divertido para ellos jugar contra nosotros".

El técnico Deschamps reiteró, "Nos conocemos bien, así que será una eliminatoria de octavos de final muy importante para nosotros, y también para ellos. Siguen teniendo grandes individualidades, sobre todo en ataque. El hecho de clasificar de de segundos de su grupo significa que han tenido ciertas dificultades, pero son potencialmente uno de los muy buenos equipos con ambiciones de llegar lejos".

Por su parte el entrenador de los belgas Domenico Tedesco, no se quedó atrás en su intención querer la victoria "saldremos a ganar. Estamos aquí y nos hemos clasificado para esta Euro para estar entre las mejores selecciones. Ahora nos enfrentamos a un equipo de primera. Por eso nos hemos clasificado; de lo contrario, podríamos habernos quedado en casa. Estos son los partidos que buscamos, y todo es posible", aseveró.

Posibles alineaciones

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Mbappé y Thuram.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku y Lukébakio.

DATOS

120 años llevan de rivalidad

75 veces se han enfrentado en todas las competencias

5 veces se han enfrentado en la Euro, franceses y belgas.

2 victorias para Bélgica

1 vitoria para Francia

2 empates entre amabas selecciones

