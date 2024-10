Estos serían los cambios que tendría Colombia para medirse a Chile en el Metropolitano

Para el partido contra Bolivia, el técnico Néstor Lorenzo hizo 6 cambios en la nómina titular en comparación con los 11 inicialistas del triunfo 1-0 ante Argentina en Barranquilla. Algunas variantes fueron obligadas, como la del antioqueño Santiago Arias de lateral derecho en remplazo del lesionado Daniel Muñoz. Otras se dieron por determinación técnica, la mayoría por factores externos.

Después del juego en El Alto, donde la Tricolor cayó por 1-0, el timonel explicó que alineó a los futbolistas que mejor respondieron a la altura en los análisis que hicieron durante los entrenamientos en Cochabamba.

Entre ellos estuvieron Arias, Willer Ditta, Cristian Borja, Kevin Castaño, Mateus Uribe y Roger Martínez. El cartagenero fue la cabeza del ataque colombiano. De acuerdo con lo que se sabe, fue uno de los que mejores resultados tuvo en las pruebas de hipoxia (tolerancia a la falta de oxígeno). Además, mostró buena relación con el “timing” del balón en la altura, que gira más rápido.

Eso, gracias a que jugó 5 años en Ciudad de México, urbe ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entre 2018 y 2023, Roger visitó la camiseta del América de ese país. En Bolivia hacía buen juego, sin embargo tuvo que ser sustituido en el minuto 20, después de recibir la falta que llevó a la expulsión del volante boliviano Héctor Cuéllar.

Martínez sufrió un esguince de tobillo y como no alcanzó a recuperarse, fue desconvocado de cara al partido contra Chile del próximo martes (3:30 p.m.). Esa será la primera variante y se cree que los demás cambios que hizo el profe Lorenzo con respecto al último juego como local, Willer Ditta, Kevin Castaño y Cristian Borja, irán al banco de suplentes o a la tribuna.

El primero es jugador del Cruz Azul, que es local en la capital mexicana. El segundo jugó en el segundo semestre del 2023 en la misma escuadra y ahora pertenece al Krasnodar de Rusia. Entre tanto, el lateral derecho Cristian Borja hace parte del registro del América de México. Y Mateus Uribe fue titular por su experiencia.

El único que se podría sumar a la base de cinco futbolistas que puso el timonel nacional, conformada por Camilo Vargas, Jhon Lucumí, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, sería Santiago Arias, quien mostró buen nivel en suelo boliviano.

Los hombres de confianza

“Los futbolistas que jugaron terminaron bien físicamente. No hay lesiones musculares entre ellos. Lo que sí hubo fue un golpe que le dieron a Yáser (Asprilla) que lo dejó rengueando un poco. Además, quedó el cansancio normal después del esfuerzo que hicieron. Sin embargo, estamos completos para el encuentro contra Chile”, dijo Lorenzo.

Es muy probable que Vargas sea el arquero titular contra Chile. También que Lucumí repita el puesto en la zaga, como lo ha hecho en los juegos de eliminatorias que ha disputado este año el seleccionado nacional. Esta vez, al igual que pasó en los encuentros contra Perú, Argentina y Bolivia, tendría un compañero de dupla distinto. En Lima lo acompañó Carlos Cuesta (lesionado). En Barranquilla, Yerson Mosquera, quien se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Ditta fue su respaldo en El Alto.

Sin embargo, todo apuntara a que regresaría la que pudo ser la dupla dorada de la Copa América, pero no fue por la lesión que sufrió el jugador del Bologna italiano: Lucumí junto a Dávinson Sánchez, figura en el subtítulo continental.

Por la banda derecha el titular sería Santiago Arias, curtido con la Selección en eliminatorias. Aunque también se podría dar el “estreno” de Andrés Felipe Román. El lateral de Atlético Nacional es bueno lanzándose al ataque y tiene llegada al área rival, como Daniel Muñoz. En los últimos partidos del cuadro verde celebró cuatro veces.

En la banda izquierda, la lógica apela a que el inicialista sea Johan Mojica, que con el paso de los partidos se ha convertido en el socio perfecto de Luis Díaz. El mayor cambio estaría en la línea de volantes. Teniendo en cuenta las alineaciones que venía mostrando Lorenzo, ante los australes, con su nómina estelar, volvería a una línea de 3, en lugar de 2 volantes de contención que usó en el altiplano.

En ese orden de ideas, en el medio estarían el antioqueño Richard Ríos, que es sólido en defensa y aporta una visión clara en la salida; el guerrero Jéfferson Lerma, un apoyo fundamental para los defensas; y Jhon Arias, que ante Bolivia fue extremo, pero contra Chile podría volver a apoyar la primera línea.

En la zona ofensiva también debería haber cambios. En una línea de tres, James Rodríguez podría tirarse a la banda izquierda y flotar por toda la cancha para manejar los hilos. Pero teniendo en cuenta que jugó los 90 minutos ante los bolivianos, podría llegar fatigado y estar en el banco de suplentes al inicio del juego. Su remplazo natural es Juan Fernando Quintero.

En la banda izquierda, como siempre, iría el inagotable Luis Díaz, que en El Alto corrió como si estuviera jugando en su Barrancas natal y, como centro atacante la lógica apunta a que pongan al chico de moda en Europa: Jhon Jáder Durán, que el viernes recibió las distinciones de mejor gol y mejor jugador de septiembre en la Liga Premier y no pudo jugar en Bolivia por acumulación de amarillas.

El rival llega golpeado

El juego ante Chile será el número 30 de la era Lorenzo al frente del seleccionado nacional. De los 29 partidos que ya disputó, los criollos ganaron 20, empataron 7 y perdieron 2. La primera caída fue ante Argentina en la final de la Copa América. La segunda contra los bolivianos.

Un triunfo de los colombianos los ratificaría en la segunda casilla de las eliminatorias. Sin embargo, al frente tendrán a un rival necesitado. Después de la victoria 1-0 de Perú contra Uruguay en Lima el viernes, la Roja quedó en la última casilla (5 puntos).

De no sumar ante Colombia, no solo estaría en riesgo la continuidad de Ricardo Gareca en el banquillo, si no que podría despedirse, casi que de manera inmediata, de la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo, a la que no va desde Brasil 2014.

No obstante, a los australes no les ha ido bien en Barranquilla en sus últimas visitas. En el camino a la Copa del Mundo 2014 empataron 3-3 con los criollos el 11 de octubre de 2013. Ese día Colombia clasificó al Mundial. En el camino a Rusia 2018 igualaron sin goles el 10 de noviembre de 2016. Y el 9 de septiembre de 2021, los cafeteros se impusieron 3-1. Ahora, con su plantilla estelar, Colombia apunta a que esa historia se repita.

