El técnico alemán Thomas Tuchel es el nuevo entrenador de la selección inglesa

El técnico alemán Thomas Tuchel se mostró muy emocionado con su cargo de seleccionador de Inglaterra, un "rol" y una "responsabilidad" nuevas que asume con "pasión" y consciente de que el "objetivo" es el "más grande del fútbol", ganar un Mundial.

"Es muy nuevo para mí, que vengo de clubes. El ritmo, la responsabilidad, el rol, son nuevos. Mi pasión es enorme y mi decisión de empujar a estos jugadores y ser parte de esta federación, e intentar poner una segunda estrella en la camiseta", dijo ayer en la rueda de prensa de su presentación.

Tuchel será el tercer extranjero en dirigir a los 'Tres Leones' tras el sueco Sven-Goran Eriksson y el italiano Fabio Capello, una de las críticas hacia su fichaje.

"Siento ser alemán, pero sólo puedo decirles (a los aficionados) que sentirán mi pasión por el país, por la Premier, puedo convencerles de que estoy orgulloso de ser el seleccionador de Inglaterra", afirmó.

"El objetivo es el más grande del mundo del fútbol y todo el mundo verá que da igual mi nacionalidad", añadió un Tuchel que comenzará a trabajar el 1 de enero de 2025, antes del proceso de clasificación para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA del año siguiente, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Tuchel, campeón de Europa con el Chelsea, elogió el trabajo de Gareth Southgate, seleccionador con el que Inglaterra rozó la Eurocopa en las dos últimas ediciones. "Trabajaré para hacer realidad nuestro sueño", dijo sobre el objetivo de los inventores del fútbol de volver a ganar un torneo desde el Mundial de 1966.

"Comprendí muy rápidamente que es un gran trabajo. Creo que siempre el trabajo que tienes es el más importante y no tiene sentido comparar, pero se siente grande y se siente como un privilegio. Creo que es bastante obvio que soy muy emocional. Amo lo que hago y me apasiona el fútbol", dijo.

"Este rol simplemente revivió mi juventud y me hizo revivir mis días de adolescente, y me entusiasmó una tarea tan importante. Todos pueden estar seguros de que lo haremos con pasión y emoción. Intentaremos instalar valores, principios y reglas lo más rápido posible para que el sueño se haga realidad", añadió.

Entre los que no se muestran demasiado entusiasmados con el fichaje se encuentra el ex internacional inglés Gary Neville . La leyenda del Manchester United no se anduvo con rodeos a la hora de expresar su pesar por la decisión, que considera muy negativa para los entrenadores locales.

"Probablemente tienen al mejor entrenador disponible en el mundo en este momento. Cumplen con esos criterios, están absolutamente en lo cierto . No estoy seguro de que cumplan con los criterios de St George's Park y la confianza en los entrenadores ingleses y el crecimiento en el rendimiento de los equipos ingleses en los últimos años", dijo.

