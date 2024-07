El ocañero Jaime Elías Quintero se sinceró acerca de su salida de Atlético Bucaramanga

Jaime Elías Quintero sorprendió con su decisión de dejar a un lado la presidencia de Atlético Bucaramanga. El directivo que asumió el importante reto de llevar las riendas del equipo ‘búcaro’ en noviembre de 2020, se despidió un mes después de haber conseguido la anhelada primera estrella.

Su gestión tuvo críticas, especialmente durante los primeros años, porque los resultados deportivos no llegaron y, además, los constantes cambios de entrenadores y jugadores impidieron que los proyectos deportivos se consolidaran.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el respaldo brindado al proceso del entrenador venezolano Rafael Dudamel, el directivo fue exaltado por su gran labor y por dejar el nombre del club santandereano en alto.

En las últimas horas, tras distintas especulaciones por su salida, Jaime Elías Quintero se sinceró frente a los micrófonos de Radio Melodía y la periodista Maribel Gallo, y dejó claro que su familia fue la principal razón para dar un paso al costado.

“Mi familia antes de quedar campeón me estaba requiriendo, de una u otra manera sentí el cansancio, empecé a mirar esa posibilidad y cuando se da el título yo empiezo a valorar esta opción y llegó el día de hoy para presentar mi renuncia”, mencionó Quintero.

A lo anterior también agregó que debe pensar en su bienestar como persona y que se va con la cabeza en alto.

“La emoción de ver a la gente feliz es indescriptible pero llega el momento en el que debo pensar en mi persona, en mi salud. No debo dejar pasar en alto darle el agradecimiento a Óscar Álvarez porque me dio la posibilidad de estar en la institución, fueron cuatro años entregados al club y me voy con la satisfacción de haber sido campeón”, apuntó.

En cuanto a las distintas especulaciones que se crearon sobre su salida de Atlético Bucaramanga, en especial una que señaló que había tenido un desacuerdo con Óscar Álvarez por un reconocimiento a los jugadores, Jaime Elías Quintero fue tajante y la negó rotundamente.

“Quiero desvirtuar esa información y aclarar que todos los premios y recursos que se manejaron en el club siempre fueron con el visto bueno de Óscar Álvarez. No entiendo porqué se da esa afirmación, lo cierto es que quiero compartir con mi familia y ponerle más atención a mi oficina que fue abandonada por estos cuatro años”, dijo.

Otro de los puntos que aprovechó para aclarar fue el de una supuesta llegada de Óscar Upegui a la presidencia del club ‘auriverde’.

“Con el profesor Óscar Upegui sé que llega a darle una mano a las divisiones menores, al equipo femenino. No sé la decisión que tome Óscar referente a quién llega a la presidencia, no conozco su pensamiento, pero el profesor llega a cumplir esa etapa en donde no estamos muy fuertes”, recalcó.

Precisamente, su relación con Óscar Álvarez fue otro de los temas de conversación.

“Continuamos siendo amigos, nos conocíamos antes de llegar al Atlético y así lo compartimos esta mañana. Seguir montando bicicleta como lo hacemos día a día y ya el hecho de haber sido presidente quedó en la historia y quedó con la gracia de haber sido campeones”.

Para finalizar, explicó que su renuncia es un hecho aislado al momento deportivo que vive el equipo dirigido por Rafael Dudamel, con quien tiene una excelente relación y espera mantenerla.

“Sigamos apoyando al Atlético Bucaramanga y no olviden que tenemos un reto de hacer una buena participación en la Copa Libertadores y ojalá que el club llegue a largas instancias y a la nueva directiva desearle éxitos”, concluyó.

