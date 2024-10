Colombia terminó subcampeona del Sudamericano Sub-23 de atletismo

Culminó el Campeonato Suramericano Sub-23, que se disputó en Bucaramanga, que coronó a Brasil como campeón absoluto del certamen con 19 medallas de oro, 19 de plata y 12 de bronce para un total de 50 metales.

Le siguió Colombia con 14 de oro, 11 de plata y 7 de bronce para un acumulado de 32 medallas. El tercer lugar fue para Argentina con 4 de oro 3 de plata y 4 de bronce.

A nivel individual, a los deportistas de Norte de Santander, Valeri Omaira Franco y Hugo Thyme no brillaron en el campeonato como era lo esperado.

Con respecto Hugo Thyme que estaba en el equipo del relevo 4x400 no figuró dentro del cuarteto medallista que alcanzó medalla de bronce, algo que sorprendió, y la decisión del técnico de la selección Colombia que corrió con Juan Wilches, Raúl Palacios, Neider Abello y Daniel Balanta, marcando un tiempo de 3:08.59.

“A Hugo lo tuvieron de suplente lastimosamente, pero es parte del proceso es la segunda vez que le toca estar así” comentó el entrenador Julio Medina.

La medalla de oro en esta prueba fue para Brasil, con registro de 3:07.14 y la de plata para el equipo de Ecuador, con un tiempo de 3:07.90. El cuarto lugar fue para Chile con 3:12.98.

Valeri se bloqueó

Por su parte, Valeri Franco no pudo mostrar so potencia en la final del lanzamiento de disco entre siete participantes, ubicándose en el último puesto con una marca de 41.39 metros siendo el registro más flojo del año.

El oro para la argentina Florencia Dupans con (48-29), la presea de plata se la llevó la brasileña Samanta Santos con (47.96) y el bronce para la colombiana Angélica Caicedo con (41.71).

Franco venía ganar el oro en el Nacional de la categoría con un lanzamiento de (47.30), pero en el suramericano la ansiedad y los nervios le jugaron una mala pasada.

Sobre qué le pudo haber sucedido en el Suramericano Sub-23, el técnico Julio Medina dijo que ni él mismo se explica, pero deporte es así y Valeri apenas está empezando a conocer que es competir en un torneo internacional.

“Infortunadamente Valeri no se encontró, le pregunté qué que le pasaba, me decía que no se sentía con fuerza, pero lo que pude ver es que sicológicamente se bloqueó”, expresó el entrenador.

Medina sostuvo que la competencia era difícil, haciendo referencia a que a lanzadora cucuteña es categoría juvenil y en el Sub-23 el nivel es más exigente, pero es una experiencia que la va a servir para más delante.

“Las otras lanzadoras son grandes y fuertes. Igual era difícil subir al podio con los registros que hicieron. Ella hizo todos los lanzamientos, solo tuvo una falta.

En el cierre la delegación local además de las cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, los atletas lucieron con buenos registros. Luciana Zapata, ganó los 100 metros vallas, con su marca de 11.40 (vv +0.1) e impuso nuevamente récord nacional para las categorías sub-20 y sub-23, tras superar el 11.44 que había cronometrado ocho días antes durante el Campeonato Nacional, también en la capital santandereana.

Por su parte, el equipo del relevo 4×400, conformado por Juan Esteban Wilches, Raul Junior Palacios, Neider Abello y Daniel Balanta, también impuso récord nacional sub-23, tras terminar tercero con un registro de 3:08.59, con el que superaron el 3:09.03 que tenían Bryan Ambuila, Pablo Maturana, Javier Palacios y Rafith Rodríguez, desde el 2010.

Y para sellar el buen cierre de Colombia Marleth Ospino fue declarada la mejor atleta del campeonato en la rama femenina, por su registro de 23.25 (-0.8) con los que ganó en los 200 metros.

