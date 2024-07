Austria quiere demostrar su poderío frente a Turquía

Austria y Turquía se enfrentan este martes en los octavos de final de la Eurocopa 2024, que se está disputando en Alemania, un duelo por el billete a cuartos entre la gran sensación del torneo, un combinado austriaco 'matagigantes' que apunta alto y nunca ha estado entre las ocho mejores selecciones del torneo, ante un equipo otomano liderado por Arda Güler y que espera emular a la generación de 2008, con las semifinales como techo.



El Red Bull Arena de Leipzig acoge este martes (21.00 horas) un duelo de dos selecciones enmarcadas en el lado 'fácil' del cuadro de esta Euro, como potenciales rivales de Países Bajos o Rumanía en cuartos. Un hecho que motiva aún más a turcos, que avanzaron como segundos por detrás de Portugal en el Grupo F, y austriacos, que son la mayor sorpresa de la Euro clasificándose a octavos como primeros, superando a Francia y los neerlandeses en el Grupo D.



En uno de los grupos a priori más complicados, los de Ralf Rangnick sacaron a relucir su mejor versión para sorprender y convertirse en la gran sensación del torneo continental. A base de un fútbol flexible, atrevido y sin complejos nunca dejaron de lado a su identidad, avanzando a los cruces con seis puntos. La derrota por 0-1 en la jornada inaugural ante la favorita Francia, con un doloroso autogol, no minó la confianza de un equipo austriaco dispuesto a todo.

Lejos de venirse abajo por una excesiva presión, Austria le dio la vuelta a la situación, primero ganando 1-3 a Polonia y después poniendo la guinda a su gran fase de grupos imponiéndose (2-3) a Países Bajos, a la que mandó a la tercera plaza. Este último triunfo les permitió hacerse con el liderato y avanzar a octavos como la segunda selección más goleadora, con seis dianas, y la más efectiva.



Un rendimiento guiado por el liderazgo de un omnipresente Marcel Sabitzer, gran culpable de la competitividad con la que toda la plantilla muerde en cada partido. Su alta capacidad ofensiva chocará con el planteamiento de Vincenzo Montella en Turquía, en el que la solidez defensiva no es su fuerte. De hecho, es el peor equipo atendiendo a los goles encajados (5) de los que siguen vivos en el torneo.



Y es que la mayor baza de los turcos en esta Eurocopa está siendo el talento en el último tercio, con nombres como el madridista Arda Güler o el juventino Kenan Yildiz, que dan brío y frescura a una selección dispuesta a inspirarse en su historia.



Mientras busca la consistencia en defensa que apuntale sus opciones de avanzar a cuartos, Turquía recuerda la hazaña del 2008 --también estaban enmarcados con Portugal y Chequia en el grupo--, cuando alcanzaron las 'semis', su mejor resultados hasta ahora en una Eurocopa.



En aquella ocasión, vencieron a Croacia en cuartos y no pudieron con la subcampeona Alemania en semifinales, en una actuación heroica que ahora una generación joven y 'rebelde' pretenden emular. Enfrente tendrán al ganador del Grupo D, que ya les endosó un doloroso 6-1 en un amistoso en marzo de este año, aunque los turcos no pierden en partido oficial ante Austria desde noviembre de 1988, en la fase de clasificación del Mundial.

Por tanto, también habrá ganas de revancha en Turquía, que quiere dar un portazo a una fase de grupos irregular, a la que llegó sin ningún triunfo en los cinco encuentros anteriores, apelando también al Güler más determinante, como lo fue ante Georgia con uno de los goles del torneo gracias a un potente y colocado zurdazo.



Todo para conseguir batir a una Austria capaz de todo y muy peligrosa por su extraordinario momento de forma, con un estilo de juego claro, consistente y con una ambición y un ímpetu que pareces imbatibles. Además, se juegan avanzar a cuartos de una EURO por primera vez en su historia, para citarse con Países Bajos o Rumanía en la siguiente ronda.



*FICHA TÉCNICA.*



--POSIBLES ALINEACIONES:

AUSTRIA: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.



TURQUÍA: Günok; Müldür, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Ayhan; Yildiz, Güler, Yilmaz; Tosun.



--ÁRBITRO: Artur Soares Dias (POR).



--ESTADIO: Red Bull Arena (Leipzig).

