Amazon abrió las postulaciones al Premio Literario Storyteller en español

Amazon abrió las postulaciones a la 11° edición del Premio Literario Amazon Storyteller para autores en español, las que podrán realizarse hasta el 31 de agosto. Esta iniciativa tiene por objetivo promover la lectura y la creación literaria e incentivar la publicación a través de la herramienta de autopublicación Kindle Direct Publishing (KDP).

Los autores que quieran participar tendrán que publicar sus obras inéditas en español, con una extensión mínima de 24 páginas a través de KDP, antes del 31 de agosto de 2024. Asimismo, para que la candidatura sea válida deberán publicar la obra en formato digital y tapa blanda en KDP, inscribir la versión original de la obra en KDP Select (programa gratuito para ebooks que permite llegar a más lectores) e incluir la palabra clave “premioliterario2024” al subir el libro.

Lea: Jefferson Ospina explora las tinieblas del conflicto armado en su novela

El ganador, que se conocerá en octubre, recibirá un premio de 10.000 euros, equivalente a unos $43 millones de pesos y una campaña de marketing valorada en 20.000 euros (poco más de $87 millones de pesos) para promocionar su obra. Además, se le ofrecerá la posibilidad de firmar un contrato con Amazon Audible para producir su libro en formato de audio. En tanto, los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Scribe, así como visibilidad extra en Amazon.

El jurado de esta edición estará conformado por Federico Buyolo, Director Cultural de la Fundación Ortega-Marañón; Juan Gómez-Jurado, escritor de gran éxito que ha publicado best-seller como Reina Roja; Pilar González, ganadora de la pasada edición del Premio Literario Amazon Storyteller con su novela “Palabras de ceniza”; la escritora ecuatoriana Kristel Ralston, finalista de la segunda edición del premio y autora de más de 30 novelas románticas y Fernando Bonete, profesor universitario, periodista y creador de contenido cultural.

“Para nosotros es un orgullo que el Premio Literario Amazon Storyteller se haya consolidado como un certamen literario de referencia para autores autopublicados. Desde su lanzamiento, en el año 2014, acumula en su catálogo de participantes más de 30.000 títulos de autores procedentes de más de 60 países. Sin duda alguna, todas estas obras muestran la diversidad de géneros literarios y temáticas, y la enorme creatividad que los autores hispanoparlantes pueden ofrecer a sus lectores en todo el mundo a través de nuestro servicio de autopublicación Kindle Direct Publishing ”, declaró Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP para España.

Autopublicación, una potente herramienta para dar a conocer historias

En los últimos años, son muchos los autores que han apostado por la autopublicación para dar a conocer sus obras. En este sentido, Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta gratuita de Amazon, se ha erigido como una opción que permite que millones de autores en todo el mundo pongan sus libros, tanto en formato digital como impreso, a disposición de los lectores, conservando el control editorial, los derechos de autor y recibiendo hasta el 70% de los ingresos generados por sus ventas. Cada semana una media de 25 títulos de autores autoeditados se sitúan entre los 100 libros más vendidos en la Tienda Kindle, situando a KDP como una opción para aquellos autores y autoras que no quieren que sus obras se queden guardadas en un cajón.

Conozca: Feria de las Flores 2024: anuncian regreso de las graderías para desfile de silleteros y más de 100 eventos gratis

El mundo literario ha cambiado y mucho se suele escuchar sobre las diferencias entre el mundo editorial y el de la autopublicación. El estudio “Hábitos de Lectura, Escritura y Consumo de Nuevos Formatos” realizado por Ipsos Digital señala que el 65% de sus encuestados tiene la percepción de que es “complicado” publicar un libro. Al respecto, Andrea Pasino indicó que más que una competencia, se trata de dos mundos que se complementan en el objetivo de democratizar la lectura. “Siempre van a existir autores que van a trabajar de la mano con una editorial, pues se sienten cómodos bajo este formato y con el apoyo que brindan en la capacidad de distribución y comercialización. Pero a la vez, siempre van a haber escritores independientes que no pueden acceder a una editorial y que pueden trabajar en todas las áreas que implica la autopublicación, como la edición, comunicación, diseño, entre otras. Hoy en día la autopublicación representa una forma de democratizar la lectura. Si no fuera por esta herramienta, muchísimos escritores que no pueden mantener una relación con una editorial, no podrían dar a conocer sus obras, independientemente de dónde se encuentren”.

Es por ello que la autopublicación se ha convertido en una opción cada vez más popular entre autores que quieren dar a conocer sus obras manteniendo el control sobre ellas. Asimismo, la autopublicación tiene también cada vez más aceptación entre los lectores, con más de un 75% de los encuestados que estaría dispuesto a leer una obra que ha sido autopublicada. La opinión que tienen los lectores sobre la autopublicación es positiva, destacando ventajas como la posibilidad de escribir sin depender de una editorial (47%), seguido del control total sobre la obra (43%) y de la posibilidad de comunicación directa entre autores y lectores que estas herramientas facilitan (31%).

Además, entre los lectores que están familiarizados con las herramientas de autopublicación y sus ventajas, el 80% considera que permiten a los lectores descubrir nuevos talentos, que de otra forma hubiese sido difícil de encontrar, mostrando así cómo se convierte en un canal de difusión literario.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion