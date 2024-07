Se empezó el ascenso: Álvaro Hernández, técnico del Cúcuta Deportivo

En la siguiente fecha, los rojinegros se citarán con Barranquilla FC, el sábado 27 de julio a las 5:00 p.m. en la capital atlanticense.

Tras el compromiso, Hernández habló en rueda de prensa sobre las impresiones dadas por sus dirigidas.

Equipo en formación:

“Fue una jornada muy productiva. La idea la asimilaron. Han sido días de entreno fuerte, han asimilado muy bien, hoy era la evaluación: somos conscientes de que estamos en formación, era importante ganar y como dicen, así sea frase de cajón: es más importante corregir ganando.

Nos gustó en ciertos momentos. Fuimos efectivos, después del 2-0 es que el rival llega, pero no hubo unas jugadas en las que no sintiéramos mal. Hay que mejorar, en nuestro juego, en posesión y comodidad”.

Van a venir más jugadores:

“Este no es el equipo, van a venir más jugadores. Lo que sentimos frente a la tribuna, es que la gente ve que el equipo tiene, que hizo un esfuerzo importante. Hoy no se jugó el ascenso, empezó el ascenso. Dimos un paso importante porque era nuestro primer partido, no fue fácil por lo que veníamos trabajando, las lesiones de Cristian ‘Jopito’ Álvarez y Valentín Robaldo fueron golpes duros. Hay cosas por valorar.

Estor tranquilo con el proceso, no queremos traer por traer, queremos gente que venga a aportar, con ritmo. Es nuestro primer partido, lo ganamos y ahora a trabajar en Barranquilla. Vamos paso a paso”.