El equipo no se ha caído: Bernardo Redín, DT del Cúcuta Deportivo

“Pienso que el equipo no se ha caído. Hemos tenido cuatro jugadores titulares por fuera. Contra Huila (1-1) creamos seis opciones y no concretamos, ahí puede ser la diferencia. Acá (Santa Marta) después de la expulsión, con 10, era difícil contra un equipo con jerarquía. El equipo no se ha caído y sigue el torneo. Tenemos a Cundinamarca (2), nos enfrentamos de nuevo a Unión y a Huila… estamos para la pelea y vamos a seguir peleando”, afirmó el vallecaucano.

Los cuatro jugadores titulares que habla Redín son Hernán Pertuz, Luis Guevara, Cristian Álvarez y Michell Ramos, todo fuera por lesión.

Lo de Santa Marta pudo terminar peor, con un resultado abultado. Al 40’, el entrenador modificó tuvo tres cambios con la salida de los atacantes Jaime Peralta y Julián Angulo, además del defensor Leonardo Escorcia por el zaguero Kevin Moreno y los volantes Felipe Gómez y Agustín Cano.

“La salida de Cristian Díaz nos cambia un poco. Tuve la intención de meter a Valentín Robaldo (delantero) un poco antes, pero no lo pude hacer porque tuve que asegurar el mediocampo para poder recuperar y atacar. Nos fuimos jugándola apra ver si conseguíamos el empate. La expulsión, con gol abajo, cambió el partido”, señaló el estratega.