Centro Comercial Jardín Plaza Cúcuta otorgó reconocimiento a Ángel Barajas, medallista olímpico

El Centro Comercial Jardín Plaza Cúcuta, realizó un reconocimiento en honor al destacado medallista olímpico, Ángel Barajas, a quien entregó una placa por los logros obtenidos en los Juegos Olímpicos París 2024.

La actividad se realizó en la plazoleta principal y contó con la participación del entrenador Jairo Ruiz, quien también fue exaltado por su labor y dedicación a la gimnasia artística.

Durante el acto protocolario, los anfitriones le hicieron varias preguntas (hechas por el público) a Ángel, siendo una de ellas los desafíos que enfrentó en su camino hacia los Juegos Olímpicos París 2024 y cómo los superó.

“Yo creo que soy perfeccionista en lo que hago y mucho más en este deporte que se trata de perfección, pero había días de frustración, días en los que sencillamente si no me salían las cosas me desanimaba y no quería hacer nada más. Había veces que emocionalmente tampoco me sentía muy bien, me afectaba mucho estar lejos de casa, pero siempre tenía como ese pensamiento, de ese niño interno que me decía que siguiera luchando, que esto ya iba a acabar y que siguiera esforzándome porque algo bueno iba a pasar”, respondió Barajas a la pregunta.

Al profesor Jairo Ruiz le preguntaron: ¿qué es lo que debe tener un atleta de alto rendimiento?, ¿cuál es la fórmula maestra?

“Lo primero es educar a las familias porque uno trabaja el 50 % en el gimnasio, pero el otro 50 % son mamá y papá, pues por la parte del sueño, de la alimentación, del descanso, del masaje, de las vitaminas, de que su alimentación sea balanceada y que sepa escoger lo que le conviene y lo que no le conviene, eso se hace con un trabajo de escuela de padres, en donde nuestro psicólogo hace este trabajo específico porque el todo no es llegar a ser campeón, a veces la fama también hay que entrenarla y de eso se encargan los padres de familia, por eso es que la mamá de Ángel ocupa un lugar como mi asistente principal”, afirmó el entrenador.

Durante la ceremonia y que tanto Ángel Barajas como Jairo Ruíz recibieran su reconocimiento, varias marcas aliadas al Centro Comercial Jardín Plaza Cúcuta, les entregaron grandes obsequios. Acción a la que ambas grandes insignias del deporte agradecieron de todo corazón.

Asimismo, el deportista compartió un momento con los cucuteños, pues se tomó fotos con las personas que disfrutaban de una hermosa tarde en el centro comercial.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion