Así continúa el embellecimiento de la Avenida Cero de Cúcuta

Con el paso de los años, la Avenida Cero se erigió no solo como uno de los pilares comerciales, turísticos y arquitectónicos de Cúcuta, sino también es una arteria vial importante para el flujo de tránsito y movilidad en la capital nortesantandereana, además de convertirse en un patrimonio para los ciudadanos.

Por las calles que atraviesa dicha avenida se encuentran decenas de edificios, establecimientos comerciales, supermercados, restaurantes, hoteles, floristerías, iglesias e incluso centros comerciales.

Dado el potencial y las inmensas posibilidades de desarrollo de la avenida; hace 35 años un grupo de empresarios y vecinos idearon la manera de mantener y preservar el espacio público de esta icónica avenida.

Así nació Corpocero, una Corporación sin ánimo de lucro conformada por varias empresas fundadoras, entre las que se destacan, Viviendas y Valores, C.C. Gran Bulevar, Hotel Arizona, Comfanorte, Banco Davivienda, Camacol, AME asistencia Médica, Grupo Logograf, y más de 45 entidades afiliadas de cucuteños que se unieron a esta labor.

Franklin Toloza Yáñez, director de la Corporación, señaló aquellas acciones adelantadas por Corpocero en aras de la recuperación a lo largo de la Avenida, como la siembra y riego de jardineras, recuperación de separadores, andenes y actividades mantenimiento de público que se sostienen año tras año.

En este último tiempo, Corpocero ha desarrollado jornadas de embellecimiento, riego, restauración de la capa vegetal y poda de árboles; consolidando a la avenida como una de las más arborizadas en ciudad de Cúcuta.

Otras acciones llevadas a cabo por la corporación han sido la mejora de las luminarias, papeleras, bancas y mobiliarias del espacio público, preservando un espacio biodiverso y saludable para comerciantes, transeúntes y residentes.

Llamado urgente a respetar los horarios de “no basura”

Las basuras en espacio público como principal detonante de las problemáticas que aquejan a la avenida: y es que la gran cantidad de residuos sólidos es el dinamizador de otras problemáticas, como la contaminación ambiental, consumo de sustancias alucinógenas o la presencia de habitantes de calle durante las noches, que encuentran en el reciclaje su principal fuente de ingresos.

Infórmese: Colegio Temporal para la Paz abrió sus puertas y se convierte en un refugio de aprendizaje y resiliencia

De acuerdo con el director, “para este 2025 es muy importante hacer un llamado a la ciudadanía en general y a quienes residen en las cercanías de la avenida para tener en cuenta los horarios de “no basuras” (de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.) no se permitirá la extracción de basuras o residuos a los separadores, para mejorar la imagen y el orden en la Avenida Cero, queremos aclarar que nuestra avenida es la única que cuenta con tres rutas diarias de recolección de residuos y aun así no logramos que se vea limpia , no será posible sin el compromiso de los ciudadanos”.

Para ello se desplegaron pendones informativos sobre los andenes para disminuir los índices de basura y contaminación generados principalmente en horas pico, debido a que se han identificado hasta cinco puntos críticos.

“Es relevante hacerle saber a las personas cuando y a que horas pueden ellos sacar sus residuos a la calle, ya que esa simple acción puede hacer la diferencia entre mantener la avenida limpia o sucia”, fueron las palabras de Toloza.

La idea de esta iniciativa de conciencia es mantener aseada a esta arteria vial el mayor tiempo posible, para que en un futuro logremos tener la avenida que tanto soñamos, sostuvo Toloza.

¡Más de una tonelada de residuos diariamente en las calles de esta importante avenida!

De la mano de la empresa de Aseo Veolia se está realizando dicha importante labor y se espera que los ciudadanos apoyen esta gran iniciativa, ya que es muy agradable ver las jardineras llenas de plantas, limpias y ordenadas la avenida cada vez se ve más linda, afirmó su director.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion