Qué espera Venezuela

La tragedia que vive Venezuela no parece tener fin. El escandaloso fraude electoral con el que se quiere desconocer el triunfo del candidato de oposición Edmundo González Urrutia no es otra cosa que la muestra inequívoca de que el vecino país está sometido a una oprobiosa dictadura, y que ese régimen no va a soltar las riendas del poder porque todos los organismos estatales están controlados por la fuerza militar del gobierno y sobornados por su enorme corrupción.

Aunque es imposible condescender con los abusos y brutalidad que dirige el señor Maduro, todavía hay quienes tratan de justifican sus actuaciones cobijándolas bajo el engañoso modelo de Socialismo del Siglo XXI, y miran hacia otro lado para no referirse a la brutal represión que se ejerce contra los ciudadanos que se atreven a criticarlo.

Como en Colombia casi todo lo vemos con la lente capciosa de las peleas domésticas, la tragedia venezolana se ha convertido en una insólita controversia entre quienes defienden a Maduro y quienes lo critican, lamentablemente, para tratar de sacar ventajas en la política local. Casi nadie dimensiona el tamaño del sufrimiento de los venezolanos.

Es completamente improbable pensar en una intervención extranjera en Venezuela para forzar la salida del régimen madurista; ningún país está dispuesto a iniciar un conflicto en el que se puede comprometer aún más la inestabilidad regional, y asumir un costo político de enormes proporciones ante la comunidad internacional. Sencillamente, solamente los venezolanos pueden deshacerse de ese gobierno criminal.

Como los regímenes dictatoriales ocultan las verdades sobre su desempeño económico y la situación general de sus países, es poco lo que se sabe de lo que está ocurriendo en el interior de ellos. Pero hay un hecho que ha trascendido desde la época del gobierno de Hugo Chávez que es la injerencia descarada de Cuba en la conducción de Venezuela. Se afirma que hay unos 30.000 cubanos incorporados en diferentes agencias del Estado ejerciendo una labor de inteligencia para descubrir a quienes se desvían del pensamiento gubernamental.

Y esa labor la ejecutan especialmente en las fuerzas militares para contrarrestar cualquier intento de rebelión. El control que se tiene sobre ellas es absoluto, de suerte que es casi impensable que se pueda fraguar un golpe de estado desde alguna unidad militar.

En cuanto a nosotros se refiere, no hace falta ahondar sobre las repercusiones nefastas que han sufrido los colombianos por las decisiones del gobierno bolivariano, ni la agresión que representa acoger en su territorio a los grupos armados y a los delincuentes de todo pelambre que trafican, asesinan y roban bajo el amparo de sus autoridades.

Y para quienes todavía ponen en duda la desventura que padece el pueblo venezolano, basta con ver el doloroso éxodo que se observa por las carreteras donde miles de familias se desplazan a pie, desarrapadas y hambrientas. En algunas poblaciones de frontera, gentes caritativas han desplegado ayudas temporales para quienes viajan en esa forma inhumana hacia lo desconocido.

