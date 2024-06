¿A Petro si le preocupa Cúcuta?

Cada día los hechos de violencia en la ciudad y su área metropolitana son más desgarradores como nunca antes lo habíamos vivido, cada día que nos enteramos de un nuevo asesinato y ahora masacres, nos angustia, nos sentimos asediados, en los que las autoridades están desbordadas para controlar la violencia y como mejor lo decía un editorial de estos días de la Opinión, Cúcuta también es Colombia, ¿y frente a ello qué podemos esperar del gobierno nacional? Ahí viene lo peor, sin ser pesimista, de los varios problemas de Petro como gobernante, tiene uno de los más preocupantes y graves:su perfil mesiánico, escenario en el que alucina, se presenta como un líder mundial que lo lleva a estar más preocupado de varios problemas mundiales que de los de acá. La desconexión del presidente con la realidad del país es dramática. Por ello, no es fácil un llamado a Petro para que atienda los problemas de seguridad de Cúcuta.

Si bien la inseguridad es un problema nacional que como lo señala el reporte del Observatorio de Seguridad lanzado por el Consejo Gremial, en los dos últimos años se ha incrementado en el doble los secuestros y en un 69% las extorsiones en el país en donde aparece una realidad preocupante en la que el Gobierno Nacional está perdiendo el control de algunos territorios, y mientras todo ello sucede, a Petro pareciera interesarle más la guerra en Gaza que lo que pueda estar ocurriendo en Cúcuta o una región como el Cauca. Es posible que sea más probable que las autoridades competentes para tomar decisiones sobre la seguridad de la ciudad intervengan directamente ante autoridades nacionales que de verdad muestren un interés por lo que está sucediendo aquí. Da la impresión que un llamado al presidente, aunque así debería ser, por la personalidad y la manera de actuar del presidente, casi que resulta inoficioso.

Por estos días leía un informe sobre el comportamiento de las empresas en la ciudad en los últimos años, y las cifras son alarmantes. Menciona que aproximadamente unas tres mil pequeñas empresas han cerrado por la recesión, inseguridad y aumento de extorsiones. Cifra alarmante. En estos momentos en el país se escucha mucho hablando, aportando soluciones, opinando con argumentos serios sobre este problema de las regiones de Colombia al líder gremial Bruce Mac Master, que si bien no ostenta cargo público que le de autoridad, si se trata de una persona con liderazgo y respeto que creería en estos momentos deberíamos escuchar. Por estar en el tema día a día, mirando lo que está ocurriendo en otras regiones de Colombia, podría aportar de manera más pragmática algún tipo de soluciones que hasta por decir algo, el mismo ministro de defensa a quien también se le ve igual de perdido a su jefe. Resulta irónica una propuesta en ese sentido, algunos con razón podrán señalarla como inviable por no tratarse de una autoridad, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Cúcuta también es Colombia y eso no parece entenderlo el Gobierno Nacional, muchos de sus ministros que se muestran desconectados hasta con su mismo jefe, y mientras todo ello ocurre, las ciudades discurren en el caos y violencia.

Pensemos en soluciones pragmáticas y viables con lo que está ocurriendo en Cúcuta; es dramática la realidad que vivimos. Creo que existen algunos otros líderes de ese nivel y contexto que nos pueden aportar recomendaciones más probables, en donde si bien hay que hacerle un llamado a las autoridades nacionales, por supuesto, aún así debemos aterrizar en alternativas más probables para rescatar a Cúcuta.

