Ese no es el camino

Un país que hace dos años anunció una paz total y hoy en día es un fracaso absoluto, con una economía que sigue de caída, con muchos territorios y ciudades asediadas por la inseguridad, y ahora para la segunda parte de gobierno se anuncia un diálogo para una asamblea constituyente que se haría dentro de dos años, deja más interrogantes que claridad sobre el futuro del país. De entrada, da la impresión que es como si el presidente reconociera que sus grandes promesas de campaña, al fin y al cabo en un gobierno de izquierda, que eran sacar de la pobreza a una gran parte de la población y reducir la desigualdad no tuvieron éxito, no se logró, y por ello el mensaje de una constituyente suena algo así como si ese fuera el legado de su gobierno, lo que ante el evidente fracaso nos quiere dejar este primer gobierno de izquierda en el país, algo así como una reformulación del Estado colombiano. Este no es el camino que necesita Colombia.

No tengo duda que en la actual constitución aparecen todos los principios y valores para lograr la construcción de una mejor sociedad. En eso llevamos treinta años, algunas cosas se han logrado, en otras no avanzamos tanto. El camino de la constituyente por lo menos en este momento con lo que estamos viviendo es un embeleco, no es lo que necesita el país, y menos aún cuando su convocatoria está diferida a realizarse dentro de dos años. Ahí aparece una contradicción manifiesta, que coloca la idea de la constituyente como ingenua: ¿qué sucedería si el presidente que se elija dentro de dos años no está de acuerdo con esa constituyente?. Lo más probable es que se venga al suelo rápidamente. Podríamos repetir un poco la historia de Chile, una sociedad que inicialmente le da vía libre a una constitución de izquierda y cuando quedó aprobada y lista, después votaron por el no, como si se hubieren asustado, con todo lo que ello significa en desgaste, recursos perdidos, expectativas que no se dieron, y en lo más importante, el país peor. Mucho de eso nos puede suceder. En esa propuesta está uno de los de acá, Juan Fernando Cristo, que de entrada generó alguna sorpresa como quiera que pocos meses antes se había pronunciado en contra de esta propuesta.

Creo que un diálogo nacional sobre la conveniencia o no de convocar una asamblea constituyente durante dos años va a generar una fatiga ciudadana, y más con la realidad económica y de inseguridad que vive mucha gente. Podría ser algo así como una confrontación diaria entre una expectativa en la que mucha gente ya no creería, y la difícil realidad para muchos. Sin duda, este no es el camino. Se escuchan cosas y propuestas del presidente que hasta surge la pregunta, porqué lo hace, que finalidad tienen algunas de ellas, como la de hacer un tren transoceánico en el Chocó. Ojalá se pudiera hacer, ¿pero acaso no es más importante precisamente rescatar de la pobreza a gran parte de su población? ¿Es posible hacer una obra de esa magnitud anunciada así de un momento a otro, bajo el fragor de un discurso, sin planeación alguna? Muestra más un presidente que está en otro mundo, algunas de esas ideas parecen alucinantes, fantasiosas, como si de entrada fuere claro su imposibilidad de hacerlo.

¿Esa constituyente e esas ideas son cortinas de humo frente a un fracaso? ¿ son maneras de contrarrestar un poco lo que se está diciendo de Laura Sarabia de estar involucrada en episodios ilícitos con su hermano? La pregunta es válida, y preocupa, y más cuando nos damos cuenta que el país no va por buen camino y menos con esas propuestas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion