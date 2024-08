Víctimas, acuerdo de paz, mujeres, entre los temas de candidatas a defensora

Las cartas ya quedaron sobre la mesa y es tan sólo en cuestión de horas que se conocerá la decisión que tomen los representantes a la Cámara, para saber quién será la primer mujer colombiana que dirigirá por cuatro años a la Defensoría del Pueblo.



Este jueves la plenaria escuchó por cerca de una hora las propuestas que llevaron las tres candidatas que nominó el presidente Gustavo Petro, para que se pongan al frente de la entidad que fue creada desde la Constitución Política para lidere la defensa de los derechos humanos.

Dora Lucy Arias, Jormary Ortegón e Iris Marín, hablaron de varios temas pero todas coincidieron en que de ser elegidas liderarán estrategias para bienestar de las mujeres, los líderes de derechos humanos y la necesidad de que la entidad esté en todos los territorios para trabajar por la paz.

En tal sentido la candidata Dora Lucy Arias, sostuvo que de ser elegida, en la Defensoría la estarán dirigiendo quienes conocen y quieren los derechos humanos, se compromete al fortalecimiento de la Defensoría en los territorios. “No va a ser una defensoría cruzada por la corrupción, desde la cabeza se debe garantizar que la Defensoría tiene la autoridad moral. Si no llega a los territorios como ha pasado ahora, no va a hacer nada. Mi principal compromiso es que esa defensoría contribuya de forma clara a que a paz en sus territorios se trabaja con las comunidades”.



A su turno Jomary Ortegón, le dijo a los representantes a la Cámara que su postulación no es de origen partidista sino que la hicieron más de 500 organizaciones de derechos humanos. “Dejo un mensaje que será una Defensoría de pluralidad, para todos, sin colores, sin sesgos, sin discriminación”. Resaltó que su experiencia de líder de derechos humanos conoce el territorio nacional y sus necesidades.



Considera que la Defensoría es fundamental para lograr terminar la implementación de los acuerdos de paz, también dice que trabajará por los derechos ambientales, y velar por la defensa de los derechos de las mujeres que son violentadas, los niños y las comunidades LGBTI. Plantea que trabajará para fortalecer la estructura de las alertas tempranas.

La otra postulada, Iris Marín, declaró que hará de la entidad una Defensoría al alcance de todos los colombianos sin importar color, pensamiento político o condición social. Coincidió con las demás ternadas que la Defensoría debe incrementar su presencia en todas las regiones y desde allí contribuir en las acciones que se hagan por conseguir la paz.



Entre otros temas que espera lideras están trabajar para bajar los índices de violencia contra las mujeres, la prevención contra el conflicto armado que afecta a las comunidades más necesitadas, trabajar por los derechos para tener un ambiente más sano. Considera que se debe seguir protegiendo a los niños y la juventud de la violencia que los ataca.



La elección de la primer defensora del Pueblo será este viernes en la mañana en el marco de la plenaria de la Cámara de Representantes. La ganadora asumirá, ante el presidente de la República, Gustavo Petro, el primero de septiembre.

