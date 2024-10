Tras escándalo de Diego Cancino por acoso, Minhacienda dice que su nombramiento en la SAE “es hipotético”

En medio del escándalo desatado por las denuncias por acoso sexual contra el exviceministro del Interior. Diego Cancino, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a su posible llegada a la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“No hay decreto de nombramiento, entonces si no hay decreto, es un hipotético nombramiento”, declaró Bonilla este miércoles.

Lea: Procuradora reafirmó su posición sobre las rebajas de penas a agresores de niños

El escándalo estalló luego de que Cancino fuera denunciado penalmente por Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior.

Según su testimonio, revelado por la revista Cambio, Cancino intentó besarla y tocar su cuerpo sin consentimiento en varias ocasiones el pasado 9 de octubre cuando ambos compartían un encuentro en el apartamento del ex viceministro.

La polémica frenó el aterrizaje de Cancino en la SAE, que ya estaba prácticamente lista. De hecho, fuentes de Presidencia dijeron recientemente que “el tema se está estudiando”.

El ministro Bonilla preguntó “¿usted conoce el decreto donde fue nombrado?”, ante la pregunta de qué pasaría con la designación, en una muestra de que el Gobierno está valorando si seguir adelante con ello o no.

Por ahora continúa la polémica con nuevas denuncias, como la de la presentadora de RTVC, Ana María Vélez, quien alertó sobre una conducta inadecuada por parte del exviceministro en julio pasado.

Conozca: La procuradora miente: Petro luego de que Margarita Cabello asegurara que no existe evidencia de Pegasus

Con la intención aparentemente de “reparar” su cancelación al programa, Cancino la invitó a cenar “ya mismo”. “Yo no soy una niña, soy una mujer ya hecha y derecha (...) no me gustó ni cinco ese ya mismo, menos a esas horas de la noche”, expresó Vélez, quien además le respondió al funcionario, “son las 11:20 de la noche, imposible. No, te agradezco mucho la invitación”.

A pesar de que algunas personas le recomendaron no grabar el video que subió a redes por temas laborales, la presentadora usó su perfil de Instagram para dar a conocer el mal actuar de Cancino. “El personaje en cuestión tiene una manera de operar, tiene una manera de actuar equivocada, errada, con las mujeres”, contó en su publicación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .