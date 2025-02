Transportadores advierten nuevas protestas por incumplimiento del Gobierno nacional

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha alertado sobre la posibilidad de nuevas jornadas de protesta, pues aseguran que el Gobierno nacional no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el mes de septiembre de 2024, mostrando su preocupación sobre un posible nuevo incremento en el precio del ACPM.

La organización aseguró que el Gobierno no ha convocado a mesas de trabajo para negociar el aumento, lo que afecta en gran medida la participación del sector en decisiones que afectan gravemente sus procedimientos.



Por su parte, el presidente de la ACC, Alfonso Medrano, destacó que el gremio no piensa negociar más aumentos al valor del combustible, pues los gastos de operación ya son demasiado altos y aumentar la carga podría generar que el sistema no aguante.



Además, el líder de la organización destacó que esperan entablar conversaciones con el Gobierno que permitan modificar la fórmula para realizar el cálculo del precio del combustible, con el objetivo de lograr que esta misma se realice en pesos colombianos y no dólares.

De acuerdo con Medrano, desde la llegada de María Fernanda Rojas como nueva ministra de Transporte el gremio no ha sido convocado para dar paso a las mesas técnicas que puedan solucionar la situación del sector.

