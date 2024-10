¿Qué dijo? Petro amplió su propuesta de comprar cosecha de hoja de coca a los campesinos de El Plateado en el Cauca

El presidente Gustavo Petro amplió su propuesta de comprar las cosechas de hoja de coca a los cultivadores de El Plateado, un corregimiento de Argelia, Cauca, en el que el Gobierno trata –por distintos medios– de recuperar el control.

“Los jóvenes del Ejército se están arriesgando esta noche en El Plateado, están en un mar de hoja de coca. Hay miles de familias campesinos que ellos se fueran porque consideran que lo mejor para sus vidas es que sus hijos no vayan a la escuela, sino que vayan al sembradío de hoja de coca”, dijo el presidente Petro durante la inauguración de la zona verde de la COP16 en Cali.

El mandatario viene insistiendo, desde el viernes pasado, en la idea de que el Estado compre la cosecha de hoja de coca a los campesinos de El Plateado. Sería una compra sin precedentes en la que el Estado, con recursos públicos, compre cosecha de una plantación que es considerada ilegal.

En El Plateado viven unas 8.000 personas y la economía de ese corregimiento depende, en su mayoría, de las plantaciones de coca. La iniciativa presidencial busca que los cultivadores rompan relación con los narcotraficantes y, de ese modo, atacar uno de los eslabones en la producción de la cocaína.

“Si los norteamericanos, que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca, nos ayudaran a vender esos productos legales en California, Estados Unidos o los chinos allá en Pekín, ¿no solucionaríamos un problema en el que los ríos del pacífico podrían revivir y la selva con más biodiversidad por metro cuadrado podría existir en beneficio de toda la humanidad?”, añadió el jefe de Estado.

La propuesta del presidente coincidió con la publicación de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en la que se dio cuenta del incremento de los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con la Unodc, en 2023 las hectáreas sembradas de coca alcanzaron las 253.000, lo que representó un aumento del 10 % respecto al año anterior (ver gráfico).

“Si no cambiamos los métodos, no cambiamos. Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no solucionamos nada. Entonces, al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, añadió Petro sobre su propuesta para El Plateado.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hasta ahora empezaron a “evaluar” –junto a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos– la propuesta que lanzó el jefe de Estado.

