Procuraduría investiga a funcionarios del Plan de Alimentación Escolar por retrasos del programa

La Procuraduría General de la Nación ordenó este lunes la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la alcaldía de Neiva por las demoras en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que ha impedido su ejecución desde el inicio del calendario académico 2025.



La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva señaló que la administración municipal no garantizó la planeación adecuada del contrato para el suministro de los complementos alimenticios, lo que generó la interrupción del servicio.

Indicó que esta situación afecta el derecho fundamental a la alimentación de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas de la ciudad.



Según el órgano de control, el calendario escolar inició el 20 de enero, pero hasta la fecha la Alcaldía no ha contratado al operador encargado de ejecutar el programa.



El Ministerio Público advirtió que esta demora podría constituir un posible actuar negligente de los funcionarios involucrados, ya que no se ha presentado una justificación válida para el retraso en la implementación del PAE.



En el auto de apertura de la indagación, la Procuraduría solicitó a la alcaldía de Neiva un informe detallado sobre las razones por las que el programa no ha sido ejecutado.



También requirió los certificados de disponibilidad presupuestal emitidos para la vigencia fiscal 2025 relacionados con el PAE y copia del proceso de contratación adelantado hasta el momento.



El órgano de control evaluará si existen méritos para avanzar en una investigación formal y determinar posibles responsabilidades disciplinarias en este caso.

