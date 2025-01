Petro vuelve a atacar a los medios: dice que le va mejor publicando en X porque los periodistas no entienden lo que dice

Este lunes, tras la crisis entre el presidente Petro y Donald Trump, había alta expectativa por el discurso del jefe de Estado. Desde Ocaña, Norte de Santander, el mandatario se refirió a diversos temas, entre ellos el orden público y la violencia que afecta al Catatumbo.

La iniciativa llamada “Gabinete al Catatumbo” tuvo la presencia de los miembros del Gobierno a quienes el presidente “pasó al tablero” para explicar algunos programas e iniciativas en esa región.

Sin embargo, llamó la atención que el mandatario se refiriera al trino que desató la crisis con Estados Unidos al no aceptar el regreso de migrantes colombianos deportados de ese país porque vendrían en condiciones indignas.

“Dicen que por qué trino tanto, pues que la televisión solo hace sino hablar pendejadas y mentiras de mí y entonces me toca expresarme yo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído. Me va mejor que si me traducen unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo”, dijo el mandatario.



“Cuando dije ver las cosas ‘dialécticamente’, un periodista se puso a burlarse, un periodista cómico, porque no sabe qué es dialéctica”, agregó.

Desde Ocaña, el presidente anunció que su gabinete se reuniría “para expedir los decretos de conmoción interior que darán vida al pacto social en el Catatumbo y la financiación de la operación militar para consolidar el control del estado en la frontera”.

