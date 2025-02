Petro denunció plan para atentar contra él: tienen dos misiles para mi avión

Este martes el presidente Gustavo Petro hizo una fuerte denuncia acerca de un presunto atentado en su contra que se estaría preparando para atacar a su avión.



Estas declaraciones las dio el presidente en la escuela general de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander donde se hacía la transmisión de mando del nuevo director de la policía, Carlos Fernando Triana.

No solo dejó en claro que se tienen dos misiles para atacarlo en cualquier momento mientras esté en el avión presidencial, sino que además aseguró, sin mayores detalles, que ya tiene identificados a los responsables de este presunto ataque.



“General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino dos misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar”, expresó el jefe de Estado en el evento público.



Declaró Petro que este presunto ataque terrorista en su contra se debe a que se está atacando a las mafias, donde puso como ejemplo al Eln, grupo armado con el que él mismo decidió romper diálogos de paz.

“¿Por qué me quieren tumbar rápidamente? Porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que murió en las filas del Eln por hacer una revolución para los humildes, para el pueblo”, puntualizó.



En sus declaraciones al nuevo director de la Policía y a toda la cúpula militar asistente, Petro pidió que los principales enfoques son la lucha contra el contrabando y la corrupción, la cual ha estado a razón de las alianzas criminales entre entidades del estado como la DIAN, la Polfa y hasta la Fiscalía, con delincuentes como el Papá Pitufo y Pacho Malo.



“Los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la Fiscalía, los saca de los procesos como el señor Pacho Malo y el señor Diego Marín sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes y civiles de la DIAN", sostuvo el presidente.

