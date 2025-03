Petro acusó al Clan del Golfo por la muerte del líder minero Jaime Gallego

El presidente, Gustavo Petro, atribuyó al Clan del Golfo, en particular a alias "Máximo" o "Sebastián", del secuestro y posterior asesinato de Jaime Gallego, un líder minero de Antioquia, reportado como desaparecido el lunes anterior y cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas en la vereda El Jabón, en jurisdicción del municipio de Vegachí.

"Jaime Gallego, dirigente de Colombia Humana en Segovia, Antioquia, fue asesinado por el Clan del Golfo, Vegachí. Se sindica a alias Máximo o Sebastián de ser el autor de su asesinato. Espero la inmediata captura de los miembros del Clan de Golfo del nordeste antioqueño", reclamó este domingo el mandatario, desde su cuenta de X.



Gallego fue el fundador de la Mesa Minera de Segovia y Remedios y se desempeñaba como presidente de la Mesa Minera Agroambiental del Nordeste Antioqueño. El pasado 3 de marzo fue reportado como desaparecido junto con su escolta de la UNP Didier Berrío, quien fue hallado sano y salvo.



El líder social era sobreviviente de la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988, y era un activo militante de la Colombia Humana, incluso fue candidato a la Alcaldía de Segovia en las elecciones pasadas por el Pacto Histórico.



Pero no solo Petro lamentó la muerte del líder minero, el Ministerio de Minas y Energía se sumó al rechazo por este crimen, al exigir "justicia y protección para quienes defienden los derechos de los mineros tradicionales. No más violencia contra el liderazgo social" y al expresar "solidaridad con su familia y comunidad", en un mensaje de X.



Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lamentó el secuestro y muerte de Gallego, al sostener que este hecho "se suma a numerosos" casos que involucran a representantes sociales regionales, al tiempo que envió un "saludo fraterno a su familia, compañeras y compañeros".

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico y lideresa ambiental, aseguró que solo habrá "justicia" en el caso de Gallego "cuando el Congreso de Colombia reforme el Código de Minas hecho en contra de los pequeños mineros, hecho para favorecer el despojo de las multinacionales que tanto denunció Jaime Gallego. Que no olvide el país que esta injusticia tan grande tiene unas raíces profundas en el modelo de Estado que tenemos".



"Nos mataron a Mongo, muchachos, nos mataron al compañero de luchas, al líder firme que nunca se dejó torcer, que siempre estuvo con el pueblo. Buscan matar una causa, buscan herir de muerte al Movimiento social y político para que no sigamos luchando, para que no sigamos denunciando", afirmó la congresista, en sus redes sociales.



De acuerdo con la oenegé Indepaz, con el crimen de Gallego son 33 los líderes sociales asesinados este año en el país.

