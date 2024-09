¿Pastorcito mentiroso? Alfredo Saade fue el que dijo que había un plan para matar a Petro, y sin pruebas

El pastor Alfredo Saade –ex precandidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico– resultó ser la fuente del Gobierno en un supuesto plan de atentado contra el presidente Gustavo Petro.

“Yo creo que era necesario que el país entienda la grave situación que atraviesa el presidente de la república. Lógicamente, no podíamos quedarnos callados, sabíamos de ese entramado que tenían y por eso le anuncie al presidente, en mis últimas visitas al palacio: le di detalles de cómo había sucedido, quién me lo había dicho y cómo me abordaron en ese momento. Es un tema que me parece excesivamente delicado”, dijo el pastor Saade en una entrevista con Holam Morris en RTVC.

Lea aquí: Corponor e Ideam ponen bajo alerta a las autoridades por las altas temperaturas en Cúcuta

Es que el presidente Gustavo Petro denunció que lo querían matar. Solo el sábado, mientras estaba reunido en un cónclave con el Pacto Histórico, aseguró que uno de los planes consistía en llenar una volqueta con dinamita y hacerla detonar frente a su casa o a un evento público al que asista. Advirtió que el plan iba a ser consumado antes de diciembre.

Pues bien, este miércoles se conoció que una de las fuentes de información del Gobierno es Alfredo Saade, un hombre cercano al Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro.

Conozca: Avanza proceso de titulación de predios en Cúcuta

“Me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la República, porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente —donde no lo bajan de borracho y de drogadicto—, la intención clara que podría caminar en esa narrativa radicaba en un envenenamiento al señor presidente, para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido”, señaló Saade en la entrevista con Morris.

Le puede interesar: El artista panameño que expondrá en el Museo Casa General Santander

Más allá de su testimonio, Saade no entregó más pruebas y aseguró que conoció del aparente plan a través de fuentes humanas de las que, afirma, no revelará nombres por razones de seguridad.

De momento, los organismos de seguridad e inteligencia no han entregado información sobre el aparente plan para asesinar al presidente de la república.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion