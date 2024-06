Para proteger la información, mejor saque copia de la historia laboral antes de pasar a Colpensiones: Asofondos

Luego de la aprobación, en la Cámara de Representantes, de la reforma pensional, Asofondos recomendó a los afiliados a fondos privados realizar una copia de su historia laboral antes de pasar a Colpensiones.

Así lo hizo saber el vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, Daniel Wills, quien señaló, en Negocios Blu, la importancia de esta medida debido a los retos tecnológicos que enfrenta Colpensiones para absorber a los nuevos afiliados

sobre la situación de Colpensiones frente al nuevo sistema pensional, que entraría a operar en julio del 2025. Por una parte, Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, sentenció: “Creo que Colpensiones no estará lista en un año para ejecutar la reforma”. Por otro lado, expertos coincidieron en que Colpensiones no está preparada para el nuevo sistema pensional.

En medio de este panorama, Wills invitó a los afiliados de Skandia, Protección, Colfondos y Porvenir a sacar una copia del historial laboral y de cotizaciones para evitar pérdida de información en el traslado a Colpensiones.

“Creo que tener una copia de la información que está en los fondos privados en este momento es recomendable. No se pierde nada y sí se asegura tener un registro”, aseguró Wills.

A renglón seguido agregó: “El presidente de Colpensiones ha dicho que está preparado. Los trabajadores de Colpensiones, por otro lado, han dicho que no están preparados, pues, ante la duda, no sobra adoptar la recomendación y tener la historia laboral que se puede descargar usando un usuario y contraseña. Si uno no lo tiene, lo puede crear rápidamente, tener los registros de su historia laboral y así está seguro de lo que hoy tiene”, detalló.

El directivo de Asofondos también expresó su preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema pensional a largo plazo, afirmando que la reforma no aborda adecuadamente este tema crucial.

“Necesitamos un sistema que le haga frente a una realidad demográfica que está viendo Colombia, que es que nos estamos envejeciendo y ese tema no se resuelve. No se privilegió el ahorro, que era lo que nos hubiera gustado ver, para construir los recursos necesarios para financiar las pensiones cuando seamos una sociedad mayor. De manera que lo que hay son como unas promesas de pensión, pero no están claros los recursos para garantizar esas pensiones”, afirmó en el programa radial.

Algunos expertos estiman que, con la actual reforma, los fondos del sistema pensional se agotarían en 2062. A pesar de estas preocupaciones, Wills destacó que la reforma tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación del pilar solidario y la reducción de las pensiones más altas.

Como lo documentó esta redacción, Colpensiones, la entidad estatal encargada de gestionar casi todo el nuevo sistema pensional en Colombia, enfrenta desafíos significativos en la implementación del nuevo sistema pensional.

Según Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, la entidad está preparada para recibir a los 18 millones de colombianos que se espera migren de los fondos privados con la aprobación de la reforma pensional. Sin embargo, la Procuraduría ha advertido que Colpensiones carece de la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para llevar a cabo esta transición.

Entre los problemas señalados se encuentran riesgos operacionales, seguridad digital deficiente y procesos desactualizados relacionados con atención al cliente, reconocimiento de derechos de pensión y manejo de registros laborales. A su vez, el sindicato de Colpensiones también ha expresado preocupaciones similares. A pesar de esto, Dussán insiste en que la entidad está lista, mencionando contratos con empresas tecnológicas y un equipo de ingenieros.

