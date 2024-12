Nadie da razón de 20.000 cuerpos sin identificar en El Dorado

El Gobierno Nacional expresó ayer un rotundo rechazo a las declaraciones entregadas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en las que se menciona la existencia de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según la Cancillería, esta declaración carece de fundamento y ha generado gran confusión en la opinión pública colombiana, afectando la credibilidad del informe presentado.

A través de una nota verbal de protesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Comité de la ONU una explicación detallada sobre el origen de esta información, advirtiendo que no solo está desprovista de pruebas, sino que también pone en duda la precisión de un órgano internacional tan importante en la defensa de los derechos humanos.

Lea: ¿Por qué la ONU dijo que hay 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá?

Pese a su rechazo categórico a la versión del comité, el Gobierno reiteró su compromiso con la erradicación de la desaparición forzada en el país, reconociendo la gravedad del problema y reafirmando su disposición de continuar trabajando de la mano con las agencias de Naciones Unidas en Colombia.

“Este esfuerzo conjunto ha sido fundamental para implementar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, ampliando la agenda de derechos humanos en el país”, señaló la entidad.

Asimismo, el Gobierno subrayó la importancia de que la información presentada por los organismos internacionales sea rigurosamente verificada, para garantizar la confianza en los mecanismos de Naciones Unidas y mantener la efectividad de las políticas en materia de derechos humanos.

El revuelo se generó luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que estaba de visita en el país, revelara un preocupante informe sobre este delito y alertara la poca acción del Gobierno y las entidades responsables en favor de las víctimas.

“Es de particular preocupación que no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada: las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. Cada institución tiene su registro que se concentra en los datos relacionados con su mandato. Ante la incógnita de cuántas son las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no se puede saber a quién se busca”, señaló la delegación.

Conozca: Lo que faltaría para la posible deportación del exnarco Fabio Ochoa a Colombia

Y fue en este contexto que lanzaron una alerta respecto de la información que dicen haber recibido con relación a cerca de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá.

“Como fue mencionado por varias personas, “los cementerios son tierra de nadie. Dependen de la buena voluntad y creatividad del administrador, y no hay registro real de los cuerpos”. Como consecuencia, Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas “piscinas”. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, dice el informe del comité.

El documento, que será debatido en Ginebra en marzo de 2025, señala que la información sobre los cuerpos no identificados les fue proporcionada por el Instituto de Medicina Legal durante su visita a Colombia.

No hay información

Ante la gravedad de las afirmaciones hechas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para los Derechos Humanos y la Dirección de Investigaciones Especiales, desplegó una comisión al aeropuerto El Dorado de Bogotá para verificar la información proporcionada.

Entérese: Mininterior pidió a ONU claridad sobre supuesto hangar con 20 mil desaparecidos

Paralelo a esa inspección, el procurador delegado, Javier Sarmiento, le solicitó al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una aclaración sobre la veracidad de estos hechos, ya que el Comité lo citó como fuente de dicha información.

Sin embargo, el Instituto negó tener datos sobre las afirmaciones hechas por el Comité. A través de un comunicado emitido el jueves, la entidad aseguró que el hangar mencionado nunca le ha sido reportado y aclaró que no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para analizar los cuerpos mencionados en el informe.

Según la declaración, “no hemos recibido casos que correspondan a esa descripción ni hemos sido informados de la existencia de dicho hangar”.

La experta del Comité, Carmen Rosa Villa, precisó que los cuerpos no han sido hallados, sino que están siendo resguardados debido a la falta de espacio en otros lugares para su almacenamiento.

En diálogo con la emisora W Radio, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero Martínez, también manifestó que por el momento no tienen información que apunte en la misma dirección de los que señala el Comité de la ONU.

“En el área del aeropuerto específico de Bogotá o sus alrededores no tenemos ningún sitio determinado como sitio de interés forense. Tenemos 10.313 sitios de interés forense en todo el país”, dijo Forero.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion