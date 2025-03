Murió Erika Morales, la joven que luchó por acceder a la eutanasia

Erika Morales, la joven de 20 años que había solicitado la eutanasia tras quedar cuadrapléjica, falleció el sábado 1 de marzo luego de una lucha de más de tres años en busca de poner fin a su sufrimiento. Su historia conmovió a la opinión pública luego de que su familia denunciara que su petición había sido rechazada en un primer momento por su EPS.

“Vuela muy alto mi bello ángel, te amo hermanita siempre”, escribió Tatiana Morales junto a una fotografía de su hermana, quien permaneció internada en una clínica desde el día en que sufrió una brutal agresión.

En 2021, cuando tenía 17 años, fue golpeada en la cabeza con una botella de whisky durante un ataque perpetrado por dos mujeres en una discoteca en Nariño. El impacto le causó un infarto cerebral y una lesión medular irreversible, dejándola cuadrapléjica y con constantes episodios de dolor.

Su familia aseguró que, a través de sistemas de comunicación asistida, Erika expresó su deseo de acceder a la eutanasia para acabar con su sufrimiento. No obstante, su solicitud fue inicialmente rechazada por la EPS Emssanar, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

Tras la presión mediática y el debate sobre su caso, la EPS finalmente aprobó el procedimiento. Su hermana, Tatiana Morales, compartió su dolor por la pérdida: “Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, mi única hermana. Saben, ningún comentario malintencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logre que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”.

Poco después de la aprobación de la eutanasia, se conocieron los nombres de las presuntas agresoras de Morales: Glair Gómez y Leidy León, oriundas de Andes y Sotomayor, respectivamente. Sus imágenes comenzaron a circular en redes sociales, mientras la familia de Erika continúa exigiendo justicia por lo sucedido.

