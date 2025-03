Mindefensa citó a generales de las fuerzas militares y Policía

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citó a una reunión a todos los generales y almirantes del Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Armada y la Policía, para impartir órdenes e instrucciones a nivel nacional y revisar lo que se está haciendo en cada rincón del país.

A la reunión están convocados todos los generales de cada una de las fuerzas militares y la Policía. Entre ellos están citados la cúpula militar integrada por el almirante Francisco Cubides, comandante de las FFMM; el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo; el vicealmirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada; y el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.



La reunión se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2025, en el Centro de Oficiales de la Policía Nacional.



“La intención del señor ministro de Defensa Nacional es impartir instrucciones a los señores oficiales generales y de insignia, sargentos mayores de comando hasta el nivel División y Comisarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el propósito de coordinar y garantizar el correcto desarrollo de las actividades protocolarias en el marco del direccionamiento estratégico de Defensa. Este evento reviste especial importancia para el fortalecimiento de la estrategia y la cohesión institucional, con el fin de asegurar la alineación estratégica y unidad de esfuerzo en pro de la seguridad, la vida y la paz”, señaló un documento divulgado por Blu Radio.

El pasado 4 de marzo, el general en retiro Pedro Sánchez fue designado como el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Iván Velásquez.



Aunque ya había sido designado en esa cartera, no había podido posesionarse hasta lograr darse de alta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a la cual perteneció durante más de 30 años.



Concretamente, Sánchez no había podido asumir el cargo oficialmente, porque al tomar la decisión de salir de su cargo como militar para no desencadenar la purga de al menos 25 generales de las fuerzas militares, más antiguos que él y que estaban por encima suyo, en la línea de mando, debía esperar hasta tres meses de alta. Hecho que resultó siendo menor.

