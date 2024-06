Mincultura aclara confusión: El sombrero de Pizarro entrará en proceso de declaratoria como bien de interés cultural

La reciente distinción del sombrero que pertenecía al excomandante del M-19, Carlos Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de Colombia generó controversia y debate no solo por la historia y el significado de este objeto al que ahora Presidencia le hace un homenaje, sino por el comunicado por parte del Ministerio de Cultura, al parecer contradiciendo las palabras del presidente Gustavo Petro.

En un comunicado, el Ministerio salió a aclarar que el objeto no constituía como tal un “bien de interés cultural”, sino un “símbolo de paz”. Sin embargo, el tema fue de nuevo aclarado por el propio ministro de Cultura, Juan David Correa.

El ministro Correa expresó su molestia por el comunicado emitido desde el Viceministerio de Patrimonios, alegando que no fue consultado y, por lo tanto, no autorizó la publicación de dicha “aclaración”.

“Desde el Ministerio se emite una resolución de reconocimiento de patrimonio cultural. No era necesario aclarar un acto administrativo que tenía toda la legitimidad. (La alta funcionaria del viceministerio) lo hizo sin consultármelo. Lo tengo que decir públicamente porque, evidentemente, lo que se produjo fue una confusión”, dijo Correa en entrevista a Blu Radio.

“Estoy molesto porque pasó encima de una resolución que firmé yo con mi potestad como ministro. Yo puedo discutir con todos los funcionarios, así lo estoy haciendo porque no puedo tolerar que se mande un comunicado sin que se me consulte. Lo hicieron, yo asumo la responsabilidad pública, porque este es el tipo de cosas que están en disputa. (...) No desmentiré jamás al presidente”, señaló el jefe de cartera al medio citado.

La polémica comenzó en la noche de este 18 de junio, cuando Presidencia indicó que a través de la resolución 218 del 17 de junio de 2024, que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reconoció este sombrero como “patrimonio cultural de la nación”.

“Uno de los sombreros de nuestro padre Carlos Pizarro, fue declarado patrimonio cultural de la nación. Nosotras, sus hijas e hijo recibimos esta declaración con orgullo. Llevo más de dos décadas recuperando su memoria, luchando contra la impunidad y reivindicando su figura como un símbolo de paz para Colombia. Su estirpe jamás traicionaremos, su legado está en nuestro ADN y en nuestra memoria”, celebró en X (antes Twitter) la congresista María José Pizarro, hija del excomandante.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura, en un comunicado emitido en la mañana de este miércoles, explicó que la distinción otorgada al sombrero de quien fue el máximo comandante de la extinta guerrilla M-19 “no constituye una declaratoria de bien de interés cultural”.

Es decir, según el ministro, la diferencia radica en que la resolución de reconocimiento cultural para el sombrero es en aras de protegerlo, para posteriormente iniciar el proceso de la declaratoria de bien de interés cultural que debe ser estudiado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, órgano encargado de asesorar a MinCultura en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural material e inmaterial del país.

Adicionalmente, sobre la discusión del significado de este sombrero como símbolo para la construcción de paz, especialmente para las víctimas del conflicto armado, el ministro Correa argumentó que “este sombrero lo llevaba un candidato presidencial el día que lo asesinaron, un firmante de paz de Colombia, si este sombrero no puede ser un símbolo cultural de este país, yo me pregunto qué puede serlo. Este es el símbolo. Es la apertura democrática que estamos proponiendo, que la gente pueda decir, estar en desacuerdo”.

Carlos Pizarro utilizó el mencionado sombrero durante el proceso de paz y la firma del acuerdo entre el Gobierno y el M-19, el 8 de marzo de 1990, en el municipio de Caloto, Cauca, poco antes de su asesinato el 26 de abril de ese mismo año.

