Las intrigas detrás de la fortuna perdida de la Casa Castaño, según “Monoleche”

Colombia está a punto de quedarse aislada de la inteligencia financiera global por cuenta de la revelación que hizo el presidente Gustavo Petro acerca de la supuesta compra del software de espionaje a celulares Pegasus.

El grupo Egmont que reúne a las agencias más importantes en esa área tomará una decisión en los próximos días. A quien acusan de viajar a Israel para concretar la supuesta compra, es a Jairo García, entonces viceministro de Defensa del Gobierno Duque y hoy secretario de Seguridad de Cali.

En entrevista, aseguró que nunca estuvo presente en ninguna conversación para la compra de Pegasus. Y dio detalles de la reunión con el funcionario israelí Yair Kulas.

En octubre y noviembre de 2021, usted era viceministro de Defensa y realizó un viaje a Israel que luego fue reportado por un periodista de un diario en ese país, generando bastante atención, ¿podría contarnos en qué consistió ese viaje?

“La cumbre bilateral, la sexta cumbre bilateral que se realizó entre Colombia e Israel tenía dos objetivos principales: el primero era actualizar la agenda bilateral entre los dos países; y, el segundo, que era muy específico, además por eso se llevó un contingente del Ejército Técnico, era evaluar todas las capacidades que tenía Israel para la protección de fronteras.

Esos eran los dos objetivos principales con los cuales se preparó la agenda durante varios meses y se ejecutó de esa manera.

Entonces, se hizo entre más o menos el 29 de octubre y el 4 de noviembre e incluyó una visita a los soldados que se encontraban en el Sinaí. El tercer día viajamos con el general Moreno a visitar a los soldados que se encontraban en misión allá”.

¿Usted sí se reunió con quien era en ese momento ministro de Defensa de Israel, Yair Kulas?

“Toda la información asociada a las reuniones fue pública. El Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio de Defensa de Israel informaron y se publicó a través de las redes las reuniones.

Yair Kulas no es el ministro de Defensa de Israel, es el director de una agencia que tiene Israel para la cooperación y para la exportación de capacidades.

Nos reunimos también con oficiales del Gobierno de Israel en el marco de la cumbre. Todas las reuniones fueron públicas, todas en el marco de la agenda que fue programada y todas realizadas en las entidades con las cuales nos reunimos. Entonces, eso es importante aclararlo, porque aquí no hay información nueva.

Desde noviembre de 2021 está publicada esta información con la cual se presentó a Colombia y a Israel lo que se estaba haciendo en esa cumbre”.

¿Usted o algún delegado del Gobierno colombiano en ese viaje tuvieron algún tipo de encuentro, comunicación, o contacto con alguien de NSO Group?

“En la agenda no tuvimos ninguna reunión con esa empresa, tuvimos reuniones con otras empresas. Esa agenda fue programada por el Gobierno de Israel conforme al requerimiento que, en ese momento, básicamente era el de conocer esas capacidades de defensa de fronteras.

Entonces, en la agenda está claramente estipulado con quiénes nos reunimos, tanto del sector público como del sector privado, siempre acompañados por oficiales del Gobierno de Israel”.

¿Y con esas empresas se habló de algún tema de cooperación sobre inteligencia?

“No, el tema principal de esas visitas era la defensa de fronteras, no se incluyeron temas de inteligencia desde esa perspectiva”.

¿Usted ha tenido alguna vez contacto con cualquier persona representante de NSO Group?

“No lo tuve ni allá, ni he tenido reuniones con ellos, pero lo más importante es reiterar que se ha mencionado esa reunión, que si se toma en cuenta las fechas que se han mencionado posteriormente, no tiene ninguna lógica.

Se ha mencionado que se hicieron presuntos pagos entre junio y septiembre (2021) y la reunión del grupo bilateral fue hecha en noviembre, es decir, posterior a lo que podría ser un presunto pago por una capacidad. Entonces, eso en primer lugar no tiene sentido.

Lo segundo es que el artículo que se menciona inicialmente en Israel tiene que ver con una presunta negociación de altos oficiales del Gobierno.

No se menciona al Ministerio de Defensa, tampoco se mencionan personas en particular, se menciona un genérico. En ese sentido, la visita a Israel fue una visita pública, fue una visita preparada de manera conjunta entre los dos países y no tuvo nada que ver con esos temas que han mencionado recientemente”.

Pero exviceministro, permítame insistir para que quede claro. ¿Usted no ha tenido ningún contacto nunca con nadie de NSO Group?

“No, no he tenido contacto nunca con gente asociada a ese grupo empresarial”.

El presidente, en esa alocución, habló de un documento que es el origen de esta denuncia y es un documento que supuestamente le envía la IMPA, que es una agencia contra el lavado de activos y los grupos terroristas de Israel, a la UIAF. Luego nosotros descubrimos que esto se hace además a través del canal cerrado del grupo Egmont. Pero, ¿cómo se explica que una agencia de inteligencia como el IMPA de Israel le envíe una comunicación formal en esos términos al Gobierno colombiano?

“No, sobre ese tema tendría que referirse el Gobierno de Israel y la IMPA directamente. Eso es un tema que atañe directamente a esas entidades, no podría referirme al tema”.

¿Ustedes en el Ministerio tenían contacto con la IMPA?

“Hay que recordar que, en mi rol como viceministro de Planeación y Estrategia, yo no hacía parte de la Junta de Inteligencia. Ese es un rol que corresponde a otro Viceministerio, así que no.

Usted sabe que hay una ley de inteligencia en Colombia, pero de ese te

ma no tendría nada más que añadir, porque realmente esa es una información que deberían remitir las autoridades involucradas en esos reportes”.

¿Usted descartaría que en Colombia se haya adquirido Pegasus?

“Lo que le puedo decir es que en el Gobierno y en el Ministerio ese tema no fue considerado, no se discutió y creo que el mismo Ministerio de Defensa ya se ha pronunciado, tanto en el comunicado que se emitió en el mes de abril como en la respuesta que se le dio al Congreso. Han sido claros en términos de que no se encontró ningún contrato firmado entre el 2020 y el 2022 y tampoco se encontró ninguna capacidad asociada. No hubo ninguna intención en ese sentido”.

¿Y por qué en ese viaje de octubre-noviembre tuvieron la reunión con el señor Kulas? ¿Cuál era el rol del señor Kulas en la reunión?

“El señor Kulas es un oficial, es un funcionario del Gobierno de Israel. Es el funcionario con el cual se da cualquier tipo de relacionamiento de capacidad. Hay que recordar la gran historia que tiene Colombia de capacidades con Israel, desde los aviones de superioridad aérea hasta los drones estratégicos, pasando por los fusiles, muchos temas se han discutido con Israel. Entonces, todo lo que tiene que ver con adquisición, mantenimiento, contratos que se tengan, se trabajan a través de este oficial.

Kulas era un funcionario del Gobierno de Israel, director de esa agencia en particular. Por eso él hace parte de esas conversaciones, porque es la dirección con la cual se relacionan los países. El mecanismo con el cual los países se relacionan son convenios de gobierno a gobierno y esos convenios son de alguna manera acompañados por esa dirección del Gobierno de Israel”.

El presidente dice que esto, según la información de la IMPA, sucede en 2021 en la mitad del paro y de las protestas, que además, como está probado, porque hay judicializaciones de la Fiscalía, también tuvieron la infiltración de grupos armados organizados en Colombia, un componente de protesta genuino y otro componente de infiltración. ¿En ese momento hubo alguna reunión en el Ministerio de Defensa o en el Gobierno para determinar que había que hacer inteligencia sobre los líderes o los jóvenes de la protesta?

“No, sobre eso no tendría nada en que pronunciarme. Los organismos de inteligencia lo que hacen es determinar la información para poder actuar y contener cualquier tipo de actuación que genere violencia o afectación al orden público.

Para eso habría que preguntarle también a los organismos de inteligencia los reportes y de alguna manera la información que se administró en ese momento para poder tomar las decisiones al respecto”.

¿Por qué cree que lo han involucrado a usted en esta historia?

“Yo creo que es una pregunta que hay que hacérsela a quienes han estado escribiendo sobre este tema. Mi tranquilidad sobre las decisiones y sobre la participación en esa sexta cumbre bilateral es clara, está documentada y fue pública”.

¿Cree que el Gobierno, por la aparición de su nombre en esta historia, le está haciendo algún tipo de seguimiento a usted?

“Yo tengo total tranquilidad sobre cualquier investigación, creo que las autoridades competentes deben pronunciarse.

En este momento yo me dedico a trabajar por la ciudad en la que estoy que es Cali. Todas mis actuaciones han sido transparentes y públicas y yo en eso no tengo ninguna preocupación”.

¿Cómo está todo para la COP16?

“Estamos primero trabajando de la mano tanto del Gobierno departamental como del Gobierno nacional. Tuvimos un consejo de seguridad con el señor presidente, con los señores ministros, en particular la ministra de Ambiente.

Hicimos una revisión de los planes y hoy vamos muy bien. De hecho, las Naciones Unidas ya han aprobado nuestro plan de seguridad. Estamos en este momento también atendiendo diferentes eventos internacionales.

En este momento estamos en el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, entonces Cali se sigue posicionando como una ciudad que tiene toda la capacidad para atender a grandes eventos con condiciones de seguridad, con capacidad institucional y con resultados muy positivos.

Hay que recordar que Cali hoy tiene una de las reducciones más importantes de homicidios en el país, que estamos teniendo, de alguna manera, resultados para la reducción de la violencia y de los delitos en general, y pues que estamos posicionando a Cali como una ciudad que va a recibir el evento más importante en la historia del país en términos de la participación internacional.

Así que estamos trabajando para prevenir las problemáticas en los farallones. Lanzamos este lunes una segunda fase que nos ayudará a impulsar las acciones de prevención, control y judicialización en los farallones, y por supuesto seguimos trabajando para la llegada de los más de cuatro mil policías que van a estar acompañándonos, que creo que también es una excelente noticia para Cali.

Estamos haciendo las cosas bien, estamos muy contentos de poder atender a la COP16, estamos muy contentos de poder atender los eventos grandes y darle resultado a los caleños en seguridad, que es lo que más esperan, trabajo y resultados para que se sientan y estén más seguros.

