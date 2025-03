La mala salud del FOMAG: una combinación de corrupción con mala administración

Las redes de corrupción mezcladas con una mala administración de los recursos han hecho que la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) que ya venía mal, se haya hecho aún peor.

En octubre de 2023, el Gobierno Petro entregó a la Fiduprevisora, entonces bajo el mando de Mauricio Marín, la responsabilidad de implementar un nuevo modelo de salud para los docentes del magisterio.

Marín se fue de su cargo en mayo de 2024 y el gobierno Petro intentó hacer cambios al sistema, pero esto no ha impedido que se haya deteriorado aún más.

De acuerdo con un informe de Así Vamos en Salud, conocido esta semana, la situación del FOMAG, que cobija a más de 800.000 docentes y sus familias, es bastante lamentable.

El documento del observatorio destaca que el FOMAG cuenta con solo 3 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por cada 10.000 afiliados, lo que es cobertura tremendamente baja que impide prestar servicios de salud de calidad. En distintas regiones del país, los docentes deben someterse a largos tiempos de espera y desplazamientos para lograr acceder a servicios médicos especializados.

Situación que es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el magisterio presenta una estructura poblacional más envejecida que el promedio de los habitantes del país: un 42,3 % de docentes son mayores de 60 años, lo que implica mayor demanda de atención especializada en enfermedades crónicas. Esto exigiría al FOMAG tener una capacidad financiera amplia para cubrir las necesidades de una población en su gran mayoría mayor y esto no ocurre.

Estas complicaciones han llevado a que las quejas (PQRS) se hayan disparado en un 266% desde 2017. Entre las principales quejas de los usuarios del sistema se encuentran: Negación o demoras en la asignación de citas y consultas, falta de entrega de tratamiento y tecnologías en salud, procedimiento administrativos engorrosos, entre otras.

Frente a la situación actual del sistema el director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento, señaló que el sistema de salud del magisterio ya venía presentando problemas, y el cambio que realizó el gobierno de Petro en mayo del 2024 no realizó cambios de fondo que permitiera mejorar su servicio.

“El sistema de salud del magisterio no funcionaba bien y no venía funcionando bien. Este es un sistema público estatizado que no tiene gestión de riesgos financieros, que no tiene gestión de riesgos en salud y que no tiene gestión de riesgos operativos. Es un fondo pagador a los prestadores de servicios de salud a las clínicas y hospitales”, destacó Galán.

“Realmente ahí no hubo un cambio de fondo, sino algo más relacionado con una argumentación y una idea de un modelo preventivo y predictivo, pero que la evidencia nos demuestra que no está dando ningún resultado y que la situación para usuarios y docentes del sistema lo que ha hecho es empeorar a lo que ya de por sí no venía funcionando bien”, añadió.

Las causas del deterioro del sistema

Desde hace tiempo expertos han alertado que el modelo del sistema de salud de los maestros ha quedado obsoleto, y más allá de la falta de financiamiento, el cual es un problema generalizado de todo el sistema de salud colombiano, destacan las falencias en la operación del FOMAG.

Bernardo Useche, PhD en Salud pública y Director de Salud de Cedetrabajo señaló que el Gobierno Nacional tuvo serios problemas en la introducción del nuevo modelo de salud a causa de la mala preparación.

“En primer lugar, la improvisación irresponsable con que se introdujo el nuevo modelo. El acuerdo 03 del FOMAG modificó el sistema de contratación generando a la Fiduprevisora un problema que no ha podido resolver de manera eficiente. En segundo lugar, el FOMAG no ha podido pagar regularmente a los hospitales y demás prestadores, acumulando una deuda sin precedentes. Si no se les paga a los hospitales y a los proveedores de medicamentos, los maestros y sus familias continuarán sin recibir atención oportuna y de calidad”, manifestó Useche

Además, destacó que el Gobierno cometió un error al pretender que los equipos territoriales y centro de atención primaría resuelven a corto plazo los problemas del magisterio, pues una gran proporción de ellos sufre de enfermedades crónicas que requieren atención de mayor complejidad.

¿Hay solución a la vista?

La realidad es que el sistema enfrenta una grave crisis, y para llegar a resolverla hace falta de la intervención de distintas partes y generar un cambio estructural que permita, entre otras cosas, regularizar los pagos y frenar la corrupción de las entidades encargadas de administrar los recursos.

Para Useche, el Gobierno debe de tomar cartas en el asunto y reestructurar el sistema de una forma que permita garantizar la prestación del sistema sin barreras.

“Es urgente regularizar los pagos a los prestadores y establecer un sistema de contratación apropiado. Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Establecer una vigilancia epidemiológica efectiva que identifique y haga seguimiento a los problemas de salud de los afiliados y permita jerarquizar las necesidades. Extirpar el tumor de la corrupción”, manifestó.

A su vez, Galán concluye que el modelo debe de modernizarse con base en las necesidades actuales de la población colombiana, no obstante, todo apunta a que el Gobierno quiere continuar con este sistema, lo que pondría en un difícil situación el futuro de la salud de los maestros.

“El modelo de sistema de salud tiene que ser repensado. Es un modelo estatizado que demasiado anacrónico de las primeras etapas de la seguridad social en salud hace 50 años de ese pagador único que lo único que hace es pagar los la prestación de servicios de salud pero que no tiene esa gestión integral de riesgos que debe tener un sistema de salud ya más moderno que realmente esté pensando en asegurar el derecho fundamental a la salud y el derecho a una seguridad social”, aseguró.

