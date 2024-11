La fuerte amenaza de las disidencias a artistas por concierto en Argelia, Cauca

En un comunicado conocido en las últimas horas, las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, lanzan una fuerte advertencia a la comunidad y a los mismos artistas sobre un concierto que se va a realizar en Argelia, Cauca.



Califican como “el concierto de la muerte” el evento organizado para el próximo 8 de noviembre en el coliseo de El Plateado y señalan que es una muestra más de “improvisación” del ministerio de defensa en cabeza del ministro Iván Velásquez.



En el comunicado piden a la comunidad de Argelia “que no asistan a este encuentro con el cinismo y la barbarie, llamado festival cultural y artístico, a que no participen de este evento convocado por el Ministerio de Defensa, la dignidad está por encima de todo”.



Incluso, recuerdan bombardeos sobre acueductos y bienes civiles en los últimos meses como el presunto asesinato del niño Dylan, el 24 de julio, a manos del Ejército y las presuntas alianzas con grupos como Los Pocillos y el ELN.

“Como si la gente de El Plateado no tuviera raciocinio y no entendiera que la ocupación militar de la operación Perseo solo busca la construcción a sangre y fuego de la represa Arrieros de Micay, además de la expansión del paramilitarismo en la zona”, señalan.



Sin embargo, las disidencias no solo se quedan con las amenazas a la comunidad, sino que además lanzan una fuerte advertencia que lanzaron contra algunos artistas nacionales que participarían del evento convocado por el Gobierno nacional, como Arelys Henao, Jhon Guerra, Grupo Fuego Internacional, Juanse, entre otros.



Manifestaron que ellos tal vez no conocen el contexto que se vive en la zona, por lo que los llaman a “reflexionar sobre su participación del concierto” y agregan que “a partir de su presentación en esta actividad, avaluaremos sus futuras presentaciones en cualquier área de presencia o incidencia de las Farc".

