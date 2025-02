J Balvin inauguró, con su fundación, el primer estudio de grabación público

J Balvin estuvo presente el pasado fin de semana en la gala de los Premios Grammy. De Los Ángeles se desplazó a Medellín, su ciudad, para inaugurar este jueves 6 de febrero el primer estudio de grabación público de la comuna 1 y el séptimo en su tipo en toda la ciudad.

Junto a su Fundación Vibra en Alta, 2K Foundations y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, J Balvin envió un mensaje a los artistas de la ciudad, ademas de invitarlos a usar estos espacios dedicados al arte.

Este espacio, según cuenta la fundación, está equipado con los mejores equipos: “La idea es que sea un espacio profesional donde los artistas emergentes puedan desarrollar su talento. El estudio cuenta con infraestructura especializada al alcance de todos”, explicaron en sus redes.

El estudio hace parte del proyecto Medellin Music Lab una iniciativa que nació para responder a las demandas de la industria musical en Medellín, con un enfoque especial en las juventudes del Distrito. “Su propósito es capacitar, visibilizar y generar conexiones que ofrezcan oportunidades reales a los jóvenes que están construyendo sus proyectos de vida a través de la música, el arte y la cultura”.

Es importante aclarar que el estudio, así lo haya inaugurado J Balvin, no será solo para el reguetón. Según la fundación este es un espacio diseñado para que talentos de diferentes géneros accedan a herramientas de calidad sin barreras económicas, “potenciando sus oportunidades en la industria”.

J Balvin dijo en la inauguración que recordaba mucho el barrio porque justo cantó unas cuadras más abajo del lugar en el que ahora está ubicado este estudio, “y aprovechen esta oportunidad que yo no la tuve, muchos no pudimos encontrar un estudio y poder encontrar nuestro sonido y alguien que nos guiara y nos dijera cómo funcionaba la música”.

También les dijo que lo más importante era tener claro que tras pasar por el estudio no se van a pegar mañana, “esto es un proceso, es mejor demorarse un poquito para que valoren cada proceso que están viviendo, para que no se afanen. Aprovechen la oportunidad y lo que tienen acá. Esto no será solo para hacer reguetón ni rap, sino salsa, merengue, bolero, cualquier tipo de música. Tengan fe y paciencia”.

Al final remató diciendo: “Nos vemos en el estadio este año”, lo que confirma su concierto en Medellín para este 2025 y del que aún, oficialmente, no hay fecha confirmada.

