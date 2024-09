Indignación por nuevo caso de acoso sexual en TransMilenio: joven grabó a sujeto tocándose en medio de mujeres

Las autoridades en TransMilenio, en Bogotá, están tras la búsqueda e identificación de un sujeto que, a bordo de uno de los articulados, acosó e intimidó a una usuaria. El hecho quedó registrado en un video en el que se observa cómo, en medio de las frecuente aglomeraciones al interior de los buses, el sujeto realizó actos obscenos contra la mujer.

Según la denuncia, realizada por otra usuaria, el hecho ocurrió en la noche de este domingo a bordo de un articulado que cubría la ruta H15, que conecta a los Portales de Tunal y Suba. En las imágenes se observa cómo el individuo exhibe su miembro y llegaría al punto de estarse masturbando detrás de la mujer.

“En mi caso, no me había dado cuenta, hasta que alguien me dijo, y las chicas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer”, narró la joven, precisando que el hecho ocurrió entre las 9:45 y 9:55 de la noche del domingo.

La joven, quien dijo haber estado “relativamente lejos” de la escena de los hechos, dio cuenta del pánico que suscitan este tipo de situaciones: “tampoco supe cómo actuar, hasta que pensé en grabar. De verdad qué cansancio el tipo de seguridad en el transporte público, la mujer nunca está segura. ¿Qué putas les pasa en la cabeza a este tipo de personas?”, reclamó con vehemencia.

Tras la denuncia, TransMilenio calificó como “completamente repudiable e inaceptable” lo ocurrido, por lo que le pidió mayor información a la denunciante frente a los hechos, como “la estación en la que se bajó el sujeto o, en caso de que tengas el dato, el número de móvil donde ocurrieron los hechos”.

Lo anterior, según el sistema, para revisar las cámaras de videovigilancia y dar con la identificación del agresor. Sin embargo, la joven manifestó que el sujeto no se bajó en una estación, sino que descendió del bus en una de sus paradas, entre la estación de Nariño y Parque.

Se estima que más del 80 % de las mujeres usuarias del transporte lo perciben como inseguro o muy inseguro y más del 70 % ha sido víctima o ha presenciado acoso sexual en los alrededores de TransMilenio, según la Alcaldía de Bogotá.

Dentro de las violencias más comunes reportadas por las mujeres encuestadas se encuentran: silbidos en vía pública, miradas lascivas y rozamientos en cualquier parte del cuerpo sin consentimiento.

Hasta abril pasado, de acuerdo con cifras de la Policía de Bogotá, fueron capturadas al menos 53 personas por acoso sexual en el sistema de transporte.

