Hijo de Diomedes Díaz está de nuevo en la UCI: Podría fallecer en cualquier momento, reveló su mamá

Miguel Ángel Díaz, hijo del icónico cantante de vallenato Diomedes Díaz, atraviesa de nuevo un delicado estado de salud, luego de que fuera ingresado, por segunda vez, a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bogotá.

Según informó su madre, Yolanda Rincón, a través de su cuenta de Instagram, el hombre de 36 años está siendo tratado por una severa peritonitis, una complicación que ha agravado aún más su deteriorada condición de salud.

Desde que fue hospitalizado en octubre de 2024 debido a complicaciones renales graves, Miguel Ángel ha sufrido varios altibajos. El joven perdió la función renal a los 22 años, lo que lo ha obligado a someterse a diálisis de manera constante. Sin embargo, lo que parecía una mejora reciente se vio truncada por esta nueva recaída.

Lea aquí: En Venezuela van 13 detenidos políticos en los primeros nueve días del 2025

El pasado 5 de enero, Miguel Ángel comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, lo que motivó la realización de exámenes médicos. El diagnóstico fue alarmante: peritonitis, una inflamación de la membrana que recubre la cavidad abdominal, que requirió su ingreso urgente a la UCI.

“La semana pasada mi Migue estaba evolucionando muy bien, tanto que los doctores le iban a subir a piso, pero el domingo 5 de enero Migue presentó un fuerte dolor de estómago, le comenté al nefrólogo y le ordenó exámenes, pero cuando salió el resultado nos informó la mala noticia de que mi hijo tenía peritonitis y esto lo llevó a perder su catéter peritoneal porque estaba infectado”, escribió la madre de Díaz en su cuenta de Instagram.

El catéter peritoneal, un dispositivo utilizado para realizar la diálisis peritoneal, fue retirado debido a la infección provocada por la peritonitis. Ahora, Miguel Ángel se enfrenta a una cirugía urgente para reemplazar este catéter y continuar con el tratamiento, que incluye una terapia renal intensiva que se extenderá por las próximas 72 horas.

“Mi hijo es un muy valiente, todo un guerrero de Dios. Como estaba consiente, le pregunté que opinaba de la entubación me dijo que sí porque ya no aguantaba el dolor de estómago, me pidió que lo bendijera y que hiciéramos una oración para que Dios lo protegiera”, agregó Yolanda Rincón en su relato en la red social.

Conozca: Si el presidente González decide ir a Caracas lo acompañamos: Andrés Pastrana

El hombre, contó su mamá, le hizo prometer a la médica que lo entubó que lo “va a despertar’”. Pero, desafortunadamente, la médico intensivista dio le dio un pronóstico desalentador a la madre: “Me dijo que estuviéramos preparados porque Migue podría fallecer en cualquier momento”.

“Eso me lo han dicho varias veces en la unidad y pues me puse a orar, a hablar con Dios ,y me quedé en silencio esperando su voluntad”, añadió Yolanda.

Además de las complicaciones renales y la peritonitis, Miguel Ángel Díaz ya había enfrentado otra tragedia cuando tuvo que someterse a la amputación de su pierna derecha debido a la formación de unos trombos. Esta pérdida física no solo ha sido un golpe emocional para él y su familia, sino que también ha implicado un alto costo económico debido a los tratamientos médicos y los medicamentos, que superan los 15 millones de pesos por dosis.

El difícil panorama que enfrenta Miguel Ángel Díaz ha puesto a su familia en una situación económica insostenible. En este contexto, Yolanda Rincón ha hecho un llamado a la solidaridad para que quienes puedan y deseen apoyar a la familia, lo hagan a través de donaciones o de cualquier otra forma. “Invito a todos aquellos que han seguido la carrera de Diomedes Díaz, y a quienes nos han acompañado en este proceso, a sumar su apoyo para la recuperación de mi hijo”, expresó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion